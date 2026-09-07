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СМИ: ЕК одобрила заявку Украины на закупку ракет для Patriot за счет кредита ЕС

Антон Потоков
David Keaton / AP
David Keaton / AP

Еврокомиссия (ЕК) одобрила заявку Украины на приобретение ракет для систем ПВО Patriot за деньги из программы кредитного финансирования Евросоюза (ЕС) на 90 млрд евро. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники.

При этом для фактического получения финансирования Киев должен предоставить Еврокомиссии на проверку контракты на закупку ракет.

2 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot, то сможет начать применять их только через несколько лет. «<...> как я уже говорил, это не является немедленным решением. Наращивание производства, даже при наличии лицензии, требует нескольких лет на строительство таких заводов», – сказал он.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила новую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot

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