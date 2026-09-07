СМИ: ЕК одобрила заявку Украины на закупку ракет для Patriot за счет кредита ЕС

2 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot, то сможет начать применять их только через несколько лет. «<...> как я уже говорил, это не является немедленным решением. Наращивание производства, даже при наличии лицензии, требует нескольких лет на строительство таких заводов», – сказал он.