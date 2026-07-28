Трамп и Зеленский обсудили производство перехватчиков для Patriot

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале по итогам встречи с американским коллегой, которая проходила в Белом доме.