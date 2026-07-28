Трамп и Зеленский обсудили производство перехватчиков для Patriot
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале по итогам встречи с американским коллегой, которая проходила в Белом доме.
«Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь», – написал Зеленский.
По его словам, стороны также обсудили дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Зеленский отметил, что «важно активизировать дипломатический процесс». «Наши команды согласуют детали дальнейшего взаимодействия», – говорится в посте.
28 июля Зеленский и Трамп провели встречу в закрытом для прессы режиме. Как писал The Guardian, эта встреча может показать, насколько изменилась позиция администрации Трампа в отношении Украины и конфликта с Россией.
CNN 27 июля сообщал со ссылкой на источник, что Трамп обсудит на встрече с Зеленским процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной. По словам собеседника телеканала из Белого дома, «сейчас самое время положить конец конфликту».