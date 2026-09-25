Зеленский утверждает, что Трамп пообещал ему лицензии на Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил прессе, что американский лидер Дональд Трамп готов предоставить Киеву лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. По словам украинского лидера, президент США сказал об этом в ходе встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
«Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что «да, я принял окончательное решение – лицензии на производство ракет Patriot Украина получит», – сказал Зеленский.
Сам Трамп пока не подтверждал заявление. Официального сообщения от Белого дома также еще не было.
4 сентября Трамп в соцсети Truth Social поделился ссылкой на авторскую колонку The Washington Post, в которой говорится, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot. В колонке также указано, что США не предоставляют лицензию, так как боятся, что данные о производстве Patriot могут попасть к России и ее союзникам. Сам президент США никак статью не прокомментировал.
14 сентября президент США сообщил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на менее продвинутую версию системы ЗРК Patriot.
17 сентября госдепартамент США опубликовал сообщение, что администрация США готова одобрить передачу Украине 10 находящихся в Германии управляемых ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot общей стоимостью $29,6 млн.