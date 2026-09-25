Зеленский утверждает, что Трамп пообещал ему лицензии на Patriot

4 сентября Трамп в соцсети Truth Social поделился ссылкой на авторскую колонку The Washington Post, в которой говорится, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot. В колонке также указано, что США не предоставляют лицензию, так как боятся, что данные о производстве Patriot могут попасть к России и ее союзникам. Сам президент США никак статью не прокомментировал.