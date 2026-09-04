Трамп поделился ссылкой на колонку WP о поставках ракет для Patriot Украине

В тексте колонки отмечается, что США не предоставляют лицензию, т.к. боятся, что данные о производстве Patriot могут попасть к России и ее союзникам. Автор указывает, что Соединенные Штаты могут решить предоставить Украине лицензию на производство более дешевых версий вооружения, таких как Patriot – PAC-3 Adapted Capability Effector (точность составляет около 70% от точности Patriot) и PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T), которые производят с 1990-х гг. Как отмечает автор, контракт на производство PAC-2 GEM-T подписан в 2026 г. Ракеты будут производить на заводе в Германии, однако ФРГ, как и другим поставщикам, потребуется время, чтобы нарастить производство, а «времени у Украины нет».