Трамп поделился ссылкой на колонку WP о поставках ракет для Patriot Украине
США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot. Об этом сказано в авторской колонке The Washington Post (WP), ссылкой на которую поделился президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер никак статью не прокомментировал.
В тексте колонки отмечается, что США не предоставляют лицензию, т.к. боятся, что данные о производстве Patriot могут попасть к России и ее союзникам. Автор указывает, что Соединенные Штаты могут решить предоставить Украине лицензию на производство более дешевых версий вооружения, таких как Patriot – PAC-3 Adapted Capability Effector (точность составляет около 70% от точности Patriot) и PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T), которые производят с 1990-х гг. Как отмечает автор, контракт на производство PAC-2 GEM-T подписан в 2026 г. Ракеты будут производить на заводе в Германии, однако ФРГ, как и другим поставщикам, потребуется время, чтобы нарастить производство, а «времени у Украины нет».
В тексте статьи указано, что Трамп должен надавить на Южную Корею, чтобы та начала поставлять Киеву собственные перехватчики M-SAM II. Однако республика ссылается на закон, запрещающий ей продавать оружие странам, находящимся в состоянии военного конфликта.
2 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot, то сможет начать применять их только через несколько лет. Он отметил, что получение Киевом лицензии сейчас не сможет решить его краткосрочных проблем.