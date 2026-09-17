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США готовы одобрить передачу Украине 10 ракет Patriot из Германии

Антон Потоков
Unsplash
Unsplash

Администрация США готова одобрить передачу Украине 10 находящихся в Германии управляемых ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot общей стоимостью $29,6 млн. Об этом говорится в уведомлении госдепартамента.

Речь идет о перехватчиках, которые ранее были поставлены Германии. Согласно условиям американских оружейных сделок, получатель не может передавать вооружение третьей стороне без согласия Вашингтона.

«Правительство Соединенных Штатов готово дать разрешение на данную передачу, учитывая соображения политического, военного и экономического характера, а также вопросы прав человека и контроля над вооружениями», – говорится в документе (цитата по ТАСС). В госдепартаменте отметили, что передача соответствует целям США в области оказания помощи в сфере безопасности.

В ведомстве также заявили, что Украина намерена получить ракеты для укрепления потенциала противовоздушной обороны и уже располагает боеприпасами этого типа. Уведомление было передано конгрессу 14 августа. Поставка может состояться после истечения предусмотренного срока рассмотрения документа законодателями, если они не выступят против сделки.

14 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на менее продвинутую версию системы ЗРК Patriot.

4 сентября Трамп в соцсети Truth Social поделился ссылкой на авторскую колонку The Washington Post, в которой говорится, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot. В колонке также указано, что США не предоставляют лицензию, т. к. боятся, что данные о производстве Patriot могут попасть к России и ее союзникам. Сам президент США никак статью не прокомментировал.

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