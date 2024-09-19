Автомобиль «Атом» сможет распознавать лица при помощи ИИ

В «Ростехе» отметили, что это будет первая в России подобная разработка для автомобилей с применением ИИ. Аутентификация водителя будет происходить с помощью мобильного приложения. Подчеркивается, что система может распознавать человека даже в очках и головном уборе, поэтому обмануть ее не получится. Кроме того, ИИ может отличить человека от силиконовой маски и фотографии.