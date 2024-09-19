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Автомобиль «Атом» сможет распознавать лица при помощи ИИ

Ведомости

Электромобиль «Атом» получит систему распознавания лиц на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростеха».

Внедрением бортовых компьютеров машины ИИ займется компания NtechLab. Такое решение позволит «Атому» подстраиваться под конкретного человека, который находится за рулем. 

В «Ростехе» отметили, что это будет первая в России подобная разработка для автомобилей с применением ИИ. Аутентификация водителя будет происходить с помощью мобильного приложения. Подчеркивается, что система может распознавать человека даже в очках и головном уборе, поэтому обмануть ее не получится. Кроме того, ИИ может отличить человека от силиконовой маски и фотографии.

В будущем такая система может появиться не только в авто для личного пользования, но и в каршеринге и такси, добавили в госкорпорации.

В мае 2023 г. гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк на презентации первого функционального образца «Атома» сообщил, что серийная сборка электромобиля начнется летом 2025 г. Поваразднюк отмечал, что по меркам такси электрокар будет находиться в сегменте между классами «комфорт» и «комфорт+». В июне 2024-го «Ведомости» писали, что «Атом» будет собран из компонентов, выпущенными совместно с китайскими компаниями либо закупленными в КНР.

«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Основными инвесторами проекта являются гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, непосредственно «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян (с конца сентября 2023 г. находится под арестом в Азербайджане), который передал свои акции в доверительное управление семейного фонда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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