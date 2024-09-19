Автомобиль «Атом» сможет распознавать лица при помощи ИИ
Электромобиль «Атом» получит систему распознавания лиц на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростеха».
Внедрением бортовых компьютеров машины ИИ займется компания NtechLab. Такое решение позволит «Атому» подстраиваться под конкретного человека, который находится за рулем.
В «Ростехе» отметили, что это будет первая в России подобная разработка для автомобилей с применением ИИ. Аутентификация водителя будет происходить с помощью мобильного приложения. Подчеркивается, что система может распознавать человека даже в очках и головном уборе, поэтому обмануть ее не получится. Кроме того, ИИ может отличить человека от силиконовой маски и фотографии.
В будущем такая система может появиться не только в авто для личного пользования, но и в каршеринге и такси, добавили в госкорпорации.
В мае 2023 г. гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк на презентации первого функционального образца «Атома» сообщил, что серийная сборка электромобиля начнется летом 2025 г. Поваразднюк отмечал, что по меркам такси электрокар будет находиться в сегменте между классами «комфорт» и «комфорт+». В июне 2024-го «Ведомости» писали, что «Атом» будет собран из компонентов, выпущенными совместно с китайскими компаниями либо закупленными в КНР.
«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Основными инвесторами проекта являются гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, непосредственно «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян (с конца сентября 2023 г. находится под арестом в Азербайджане), который передал свои акции в доверительное управление семейного фонда.