Алиханов ожидает старт продаж электромобилей «Атом» весной

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выразил надежду, что продажи электромобилей «Атом», разработанных в России, начнутся весной этого года. Об этом он заявил на III Международном форуме новых материалов, химии и технологий.

«Автомобиль "Атом", который начнет, я надеюсь, продажи уже весной», – подчеркнул Алиханов (видео выступления министра опубликовал ТАСС).

12 декабря 2025 г. «Камаз» объявил начало специальной программы предпродаж первой партии «Атома» для своих сотрудников. Они могут зарезервировать электромобиль на особых условиях и зафиксировать стартовую цену машины, получив доступ к платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу «Забота» и пакет заряда на 3000 КВт.

В октябре прошлого года «Атом» презентовали в рамках Международного форума-выставки InRussia в Минеральных Водах. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о планах использовать электромобили в качестве такси в регионе в 2026 г.

«Атом» – проект «Камы», основанный летом 2021 г. Его основными инвесторами стали гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян.

В апреле 2025 г. предсерийный образец электромобиля впервые проехал по улицам Москвы вне тестовых испытаний. Машина передвигалась по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и прибыла к музею «Атом» на ВДНХ.

