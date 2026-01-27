Алиханов ожидает старт продаж электромобилей «Атом» весной

12 декабря 2025 г. «Камаз» объявил начало специальной программы предпродаж первой партии «Атома» для своих сотрудников. Они могут зарезервировать электромобиль на особых условиях и зафиксировать стартовую цену машины, получив доступ к платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу «Забота» и пакет заряда на 3000 КВт.