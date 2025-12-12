«Камаз» сообщил о старте предпродаж электромобиля «Атом»
Презентация программы состоялась в рамках совета директоров «Камаза» в Набережных Челнах. В мероприятии участвовали гендиректор «Ростеха», председатель совета директоров компании Сергей Чемезов, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, директор «Кама» Игорь Поваразднюк и члены совета директоров.
Сотрудники «Камаза» могут зарезервировать «Атом» на особых условиях и зафиксировать стартовую цену автомобиля, получив доступ к будущим платным подпискам и сервисам машины, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу «Забота» и пакет заряда на 3000 КВт.
Старт предпродаж приурочен к производственному достижению. В ноябре 2025 г. в Москве завершилась сборка первого автомобиля серии PT. Эти предсерийные образцы созданы с использованием технологий, которые будут применяться в массовом производстве, что подтверждает готовность проекта к выходу на рынок.
«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Его основными инвесторами являются Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян. В апреле 2025 г. предсерийный образец электромобиля впервые проехал по улицам Москвы вне тестовых испытаний. Он передвигался по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ.
9 октября «Атом» презентовали в рамках Международного форума-выставки InRussia в Минеральных Водах. Тогда губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о планах использовать электромобили в качестве такси в регионе в 2026 г.