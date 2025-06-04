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«Роскосмос» сделал ставку на низкоорбитальную группировку спутников «Рассвет»

Всего на развитие нацпроекта по космосу до 2036 года предусмотрено 4,5 трлн рублей
Анна Устинова
Мария Арялина
Баканов уточнил, что пересмотр нацпроекта по космосу связан с поручением президента разработать его с учетом комплексности и взаимоувязки всех элементов
Баканов уточнил, что пересмотр нацпроекта по космосу связан с поручением президента разработать его с учетом комплексности и взаимоувязки всех элементов / Андрей Гордеев / Ведомости

Российская низкоорбитальная группировка спутников для обеспечения широкополосного доступа (ШПД) в интернет «Рассвет» аэрокосмической компании «Бюро 1440» будет расширена вдвое – с 383 космических аппаратов (КА) до 886. Это станет одним из мероприятий национального проекта по космосу, на который Минфин одобрил финансирование в размере 4,5 трлн руб. до 2036 г. Об этом 3 июня заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025).

По словам Баканова, именно 4,5 трлн руб. и запрашивались госкорпорацией. 20 мая впервые нацпроект по космосу был представлен на стратегической сессии у премьер-министра Михаила Мишустина. Утверждение нацпроекта президентом РФ Владимиром Путиным ожидается на следующей неделе, и именно тогда будет понятно распределение объема бюджетного и внебюджетного финансирования, сообщил Баканов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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