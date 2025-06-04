«Роскосмос» сделал ставку на низкоорбитальную группировку спутников «Рассвет»

Российская низкоорбитальная группировка спутников для обеспечения широкополосного доступа (ШПД) в интернет «Рассвет» аэрокосмической компании «Бюро 1440» будет расширена вдвое – с 383 космических аппаратов (КА) до 886. Это станет одним из мероприятий национального проекта по космосу, на который Минфин одобрил финансирование в размере 4,5 трлн руб. до 2036 г. Об этом 3 июня заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025).