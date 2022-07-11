Минобороны России сообщило об уничтожении на Украине склада с иностранным оружием
Российские военные уничтожили высокоточными ракетами хранилище с боеприпасами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион», — рассказал Конашенков.
Также ВС России уничтожили склад вооружения, на котором хранилось более 200 т противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним, три склада боеприпасов в Николаевской области, зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе Северска. Истребитель Су-35С сбил украинский самолет Су-25, а российские средства ПВО — 12 снарядов РСЗО «Ураган».