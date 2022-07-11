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Минобороны России сообщило об уничтожении на Украине склада с иностранным оружием

Ведомости

Российские военные уничтожили высокоточными ракетами хранилище с боеприпасами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион», — рассказал Конашенков.

Также ВС России уничтожили склад вооружения, на котором хранилось более 200 т противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним, три склада боеприпасов в Николаевской области, зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе Северска. Истребитель Су-35С сбил украинский самолет Су-25, а российские средства ПВО — 12 снарядов РСЗО «Ураган».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных