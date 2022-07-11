Минобороны России сообщило об уничтожении на Украине склада с иностранным оружием

Также ВС России уничтожили склад вооружения, на котором хранилось более 200 т противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним, три склада боеприпасов в Николаевской области, зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе Северска. Истребитель Су-35С сбил украинский самолет Су-25, а российские средства ПВО — 12 снарядов РСЗО «Ураган».