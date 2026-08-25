Трамп заявил о возможном переименовании озера Онтарио в озеро Америка

Это не первая попытка Трампа изменить названия географических объектов. В 2025 г. американский лидер заявил, что планирует переименовать Мексиканский залив в «Американский залив». Переименование было в честь «американского величия». Тогда президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила, что ее страна и весь мир продолжат использовать старое название, и добавила, что Мексика намерена бороться за свой суверенитет.