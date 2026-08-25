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Трамп заявил о возможном переименовании озера Онтарио в озеро Америка

Анна Суслова

В США могут переименовать озеро Онтарио в озеро Америка на фоне торговой войны с Канадой. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность переименовать озеро Онтарио в озеро Америка, поскольку мы не ожидаем, что будем вести дела с Онтарио», – говорится в сообщении.

Озеро Онтарио находится между штатом Нью-Йорк и столицей канадской провинции Онтарио – Торонто.

Это не первая попытка Трампа изменить названия географических объектов. В 2025 г. американский лидер заявил, что планирует переименовать Мексиканский залив в «Американский залив». Переименование было в честь «американского величия». Тогда президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила, что ее страна и весь мир продолжат использовать старое название, и добавила, что Мексика намерена бороться за свой суверенитет.

23 августа переговоры между США и Канадой касательно торговых вопросов провалились. Вашингтон ввел 50%-ные пошлины на сумму около $20 млрд на годовые поставки канадских товаров. Причиной решения США стала попытка канадской стороны внести правки в соглашение. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава намерена ответить Соединенным Штатам тем же. Меры начнут действовать с 8 сентября и затронут продажи стали, молочной продукции, бытовой техники, сельхозоборудования, целлюлозы, бумаги и электроники.

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