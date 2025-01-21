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Президент Мексики: переименованный Трампом залив останется Мексиканским

Ведомости

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее страна и весь остальной мир будет продолжать называть Мексиканский залив своим наименованием. Ее слова передает CNN.

«Он [президент США Дональд Трамп] говорит, что собирается назвать континентальный шельф заливом Америки. <...> Для нас это все еще Мексиканский залив, и для всего мира это все еще Мексиканский залив», – заявила она.

Шейнбаум также заявила, что Мексика будет защищать свой суверенитет и поддерживать мексиканцев в Соединенных Штатах после того, как Трамп подписал указы, касающиеся нелегальных мигрантов.

Президент Мексики отметила, что указы, подписанные Трампом, похожи на указы его первого президентского срока. Шейнбаум также заявила, что будет добиваться диалога с госсекретарем Марко Рубио по поводу нового указа Трампа, касающегося признания мексиканских картелей террористическими организациями.

«Во всяком случае, [США] действуют в рамках своего суверенитета на своей территории», – заключила она.

Во время своей инаугурационной речи Трамп повторил свой тезис о том, что в скором времени США изменят название Мексиканского залива на Залив Америки, а горе Мак-Кинли вернут имя президента Уильяма Мак-Кинли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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