О чем говорил Трамп в своей инаугурационной речи

О чем говорил Трамп в своей инаугурационной речи47-ой президент США пообещал завершить все войны, но ни разу не упомянул Украину
Новый президент США Дональд Трамп сразу после присяги произнес инаугурационную речь, в которой пообещал обеспечить своей стране уважение в мире и объявил о том, что в первый же день своего президентства подпишет ряд исторических указов.
Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов ранее в понедельник.
Америка на первом месте
Трамп пообещал ставить интересы США на первое место, что откроет новую эпоху в американской истории.
«Золотой век Америки начинается прямо сейчас», – сказал Трамп в моей 30-минутной речи, поблагодарив нескольких бывших президентов, присутствующих на церемонии, включая уходящего Джо Байдена. – С сегодняшнего дня наша страна будет процветать и вновь пользоваться уважением по всему миру. Мы станем предметом зависти для каждой нации, и больше не позволим никому пользоваться нами».
Новый Американский лидер заявил, что главным приоритетом его администрации станет создание нации, которая гордится собой и является свободной.
«Наш суверенитет будет восстановлен. Наша безопасность будет обеспечена», – сказал он. – Весы правосудия будут уравновешены. Жестокая, насильственная и несправедливая практика использования министерства юстиции и нашего правительства в качестве оружия [для политического преследования] прекратится».
Трамп, который был президентом с 2017 по 2011 г., подчеркнул , что возвращается в Белый дом с уверенностью и оптимизмом, что США стоят «у истоков захватывающей новой эпохи национального успеха».
Кризис доверия правительству
Трамп подчеркнул , что США сейчас сталкиваются с множеством вызовов, одним из которых является кризис доверия к американскому правительству.
«В течение многих лет радикальное и коррумпированное правящее сословие лишало наших граждан власти и богатства, в то время как столпы нашего общества разрушались и находились в полном упадке», – сказал он.
Сегодня правительство США не может справиться даже с простыми проблемами внутри страны, но вязнет в катастрофических событиях за рубежом, сказал он.
«Оно не способно защищать наших замечательных, законопослушных американских граждан, но предоставляет убежище и защиту опасным преступникам, многим из которых удалось незаконно проникнуть в нашу страну из тюрем и психиатрических учреждений по всему миру», – добавил Трамп. – У нас есть правительство, которое выделяет неограниченные средства на защиту чужих границ, но отказывается защищать американские границы или, что еще важнее, свой собственный народ».
На примере ситуации в северной Каролине и в Лос-Анжелесе Трамп еще раз раскритиковал администрацию Байдена за неадекватную помощь штатам в чрезвычайных ситуациях и пообещал, что все это изменится.
Трамп также указал на то, что система здравоохранения США не справляется в кризисные времена, несмотря на то, что на нее тратится больше денег, чем в любой другой стране мира.
«Наша система образования учит наших детей стыдиться себя, а в некоторых случаях ненавидеть нашу страну, несмотря на ту любовь, которую мы так отчаянно пытаемся им дать. Все это начнет меняться с сегодняшнего дня, изменения произойдут очень быстро», – добавил он. – Мое недавнее избрание является мандатом на полное и тотальное исправление этого ужасного предательства и всех тех предательств, которые имели место… С этого момента для Америки наступает новый рассвет».
Восемь лет испытаний
В своем выступлении Трамп напомнил, что последние восемь лет стали своеобразной поверкой на прочность.
«За последние восемь лет меня проверяли и испытывали больше, чем любого президента за 250 лет истории нашей страны, и я многому научился за это время», – поделился он.
Он подчеркнул, что путь к его победе был нелегким.
«Те, кто хотел остановить наше дело, пытались лишить меня свободы и даже жизни. Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы пронзила мое ухо», – напомнил он. – Но тогда я почувствовал, а теперь убежден еще сильнее, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы сделать Америку великой снова».
Трамп пообещал, что теперь любой кризис будут встречен с достоинством, силой и мужеством.
«Мы будем действовать целеустремленно и оперативно, чтобы вернуть надежду, процветание, безопасность и мир гражданам всех рас, религий, цветов кожи и вероисповеданий», – сказал он. – Для американских граждан 20 января 2025 г. – это день освобождения».
Трамп поблагодарил всех своих сторонников , которые поддерживали его все эти годы и отдали за него свой голос на выборах.
Первые указы и перемены
Среди первых указов , которые новый американский лидер подпишет сегодня, будет объявление чрезвычайного положение на южной границе страны.
«Незаконный въезд будет немедленно остановлен, и мы начнем процесс возвращения миллионов преступных мигрантов туда, откуда они прибыли», – сказал он. – Я прекращу практику «поймал и отпустил» и направлю войска на южную границу, чтобы отразить катастрофическое вторжение в нашу страну».
Другим указом станет признание нарко картелей иностранными террористическими организациями.
Трамп сообщил, что также даст распоряжения всем членам своего кабинета мобилизовать ресурсы для преодоления рекордной инфляции и быстрого снижения стоимости жизни и цен.
«Инфляционный кризис был вызван чрезмерными расходами и ростом цен на энергию, поэтому сегодня я также объявлю о национальном энергетическом чрезвычайном положении», – пообещал он. – Мы будем бурить нефть, и Америка станет вновь страной-производителем».
Трамп в понедельник отменит мандат на производство электромобилей, чтобы люди могли покупать автомобили, какие хотят .
«Мы будем производить автомобили в Америке в таких масштабах, о которых никто не мог мечтать всего несколько лет назад», – пообещал он.
Трамп заверил, что незамедлительно начнет реформу торговой системы, чтобы защитить американских рабочих и семьи. В частности, США будут вводить повышенные пошлины и налоги на товары из иностранных государств вместо увеличения налогообложения для собственных граждан. Для этого будет создана Служба внешних доходов.
Среди прочего, Трамп также сообщил, что на этой неделе восстановит с полной компенсацией всех военнослужащих, которые были уволены за отказ от вакцинации против COVID-19.
Армия
Трамп заявил , что под его руководством будет построена самая сильная в мире армия.
«Как и в 2017 г., мы снова построим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», – сказал он. – Мы будем оценивать наш успех не только по выигранным битвам, но и по войнам, которые мы завершим, а, возможно, самое главное, по тем войнам, в которые мы никогда не вступим».
Но Трамп заверил, что величайшим наследием его нового президентского срока станет стремление быть миротворцем и объединителем.
«Именно этого я хочу быть миротворцем и объединителем», – сказал он, пообещав остановить всей войны. Вместе с тем Трамп в своей речи ни разу не упомянул ни Украину, ни Россию.
Панама, Мексиканский залив
Трамп повторил тезис о том, что в скором времени США изменят название Мексиканского залива на Залив Америки, а горе Мак-Кинли вернут имя президента Уильяма Мак-Кинли.
Трамп снова выдвинул обвинения в адрес Панамы в том, что она нарушила соглашения по договору, которые требуют нейтралитета при управлении Панамским каналом.
«Американские корабли подвергаются чрезмерным сборам и не получают справедливого обращения ни в каком виде, и это касается также ВМС США», – заявил Трамп. И, что самое важное, Китай управляет Панамским каналом, а мы не передавали его Китаю. Мы передали его Панаме. И мы забираем его обратно».
Новые вершины
Трамп подчеркнул в своей речи, что его послание к американцам заключается в том, что пришло время действовать с мужеством и энергией.
«Освобождая нашу нацию, мы поведем ее к новым вершинам, победам и успеху… Вместе мы положим конец эпидемии хронических заболеваний и обеспечим безопасность, здоровье и благополучие наших детей», – сказал он.
«США снова будут считаться растущей нацией, увеличивающей свое богатство, расширяющей свою территорию, строящей города, вселяющей надежды и несущей флаг к новым и прекрасным горизонтам... отправляя американских астронавтов, чтобы установить звездно-полосатый флаг на планете Марс», – добавил он.
Обстановка на улицах столицы
Сторонники Трампа с самого утра, а некоторые даже с ночи, спешили ко крытому стадиону Capital One Arena, где транслировались инаугурационные мероприятия.
Очередь растянулась на несколько кварталов. И к моменту, когда Трамп произносил клятву, тысячи продолжали стоять на улице.
Многие достали свои телефоны и смотрели церемонию по ним.
После завершения трансляции кто-то аплодировал, кто-то пел гимн, кто-то обнимал соседей.
Позже Трамп заедет на стадион, чтобы поприветствовать своих сторонников.