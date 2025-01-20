О чем говорил Трамп в своей инаугурационной речи

«Те, кто хотел остановить наше дело, пытались лишить меня свободы и даже жизни. Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы пронзила мое ухо», – напомнил он. – Но тогда я почувствовал, а теперь убежден еще сильнее, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы сделать Америку великой снова».