Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента СШАРоссия открыта для диалога по Украине с новой американской администрацией, отметил президент РФ
Президент РФ Владимир Путин поздравил избранного лидера США Дональда Трампа со вступлением в должность главы государства во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое он провел в режиме видеосвязи. Обсуждались вопросы международной повестки дня, в частности, перспективы российско-американских отношений с будущей администрацией США, ситуация на Ближнем Востоке и вокруг Украины, говорится в Telegram-канале Кремля.
Путин отметил, что власти РФ видят заявления Трампа и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией, «прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», а также слышат его высказывания о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.
«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», – сказал глава российского государства.
Президент РФ подчеркнул, что Москва никогда не отвергала диалога с США и всегда была готова поддерживать ровные отношения и сотрудничество с любой администрацией этой страны. По его словам, Россия исходит из того, что взаимодействие будет основано на принципах равенства и взаимного уважения с учетом важности роли, которую играют оба государства по ряду значимых глобальных вопросов. Это включает в себя усилия по укреплению стратегической стабильности и безопасности.
«Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили», – подчеркнул Путин.
Насчет урегулирования ситуации глава государства отметил, что задача заключается не в достижении временного перемирия, которое станет «передышкой для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта», а в установлении долгосрочного мира, основанного на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе». Путин добавил, что российские власти будут отстаивать интересы своей страны и народа и что именно в этом заключается «цель и смысл проведения специальной военной операции».
Инаугурация Трампа состоится в полдень (20:00 мск) 20 января. Церемонию перенесли внутрь здания Капитолия из-за прогнозируемых низких температур. «Ведомости» сообщали, что для зрителей, которые не смогут попасть внутрь, откроют стадион Capital One, где на экранах будет идти прямая трансляция инаугурации и президентского парада. 17 января помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил прессе, что на инаугурации Трампа не будут присутствовать официальные представители от России.
CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после его вступления в должность. Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине.