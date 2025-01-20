Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Президент РФ подчеркнул, что Москва никогда не отвергала диалога с США и всегда была готова поддерживать ровные отношения и сотрудничество с любой администрацией этой страны. По его словам, Россия исходит из того, что взаимодействие будет основано на принципах равенства и взаимного уважения с учетом важности роли, которую играют оба государства по ряду значимых глобальных вопросов. Это включает в себя усилия по укреплению стратегической стабильности и безопасности.