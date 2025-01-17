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Ушаков: Россия не будет представлена на инаугурации Трампа

Ведомости

Официальные представители от России не будут присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию», – сказал Ушаков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также не поедет на церемонию. Она не получила приглашение и, кроме того, заболела пневмонией. Британская газета The Guardian 17 января написала, что суд в Бразилии не разрешил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару посетить инаугурацию. Ожидается, что его заменит сын Эдуардо. По данным издания, Болсонару-младший рассматривается в качестве потенциального политического наследника и кандидата на президентских выборах в Бразилии 2026 г.

Инаугурация Трампа состоится 20 января, в этот день избранный президент США должен принести клятву верности американской Конституции и официально вступить в должность. 11 января «Ведомости» писали, что Вашингтон уже завершает финальные приготовления к этому событию: центр города увешан флагами, а власти работают над обеспечением безопасности. В частности, установлены антивандальные трехметровые заборы в несколько рядов у Капитолия и Белого дома, бетонные надолбы и плиты, перекрывающие подъезды к правительственным зданиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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