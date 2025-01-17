Ушаков: Россия не будет представлена на инаугурации Трампа
Официальные представители от России не будут присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«На инаугурации никто не будет представлять Россию», – сказал Ушаков.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также не поедет на церемонию. Она не получила приглашение и, кроме того, заболела пневмонией. Британская газета The Guardian 17 января написала, что суд в Бразилии не разрешил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару посетить инаугурацию. Ожидается, что его заменит сын Эдуардо. По данным издания, Болсонару-младший рассматривается в качестве потенциального политического наследника и кандидата на президентских выборах в Бразилии 2026 г.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, в этот день избранный президент США должен принести клятву верности американской Конституции и официально вступить в должность. 11 января «Ведомости» писали, что Вашингтон уже завершает финальные приготовления к этому событию: центр города увешан флагами, а власти работают над обеспечением безопасности. В частности, установлены антивандальные трехметровые заборы в несколько рядов у Капитолия и Белого дома, бетонные надолбы и плиты, перекрывающие подъезды к правительственным зданиям.