Ушаков: Россия не будет представлена на инаугурации Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также не поедет на церемонию. Она не получила приглашение и, кроме того, заболела пневмонией. Британская газета The Guardian 17 января написала, что суд в Бразилии не разрешил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару посетить инаугурацию. Ожидается, что его заменит сын Эдуардо. По данным издания, Болсонару-младший рассматривается в качестве потенциального политического наследника и кандидата на президентских выборах в Бразилии 2026 г.