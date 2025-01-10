Глава ЕК не поедет на инаугурацию Трампа

Кроме того, 3 января стало известно о тяжелой форме пневмонии, которую выявили у главы ЕК. Пресс-секретарь ЕК Стефан де Кеерсмакер говорил, что в связи с болезнью она не будет исполнять свои обязанности в первые две недели января. Пинью сообщила 10 января, что решение о выходе на работу фон дер Ляйен будет принято 13 января.