Глава ЕК не поедет на инаугурацию Трампа

Глава ЕК не поедет на инаугурацию ТрампаУрсула фон дер Ляйен не приглашена и болеет пневмонией
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью, пишет ТАСС.
Фон дер Ляйен не получила приглашение на мероприятие, пояснила представитель. «Если будет приглашение, мы посмотрим», – добавила она.
Кроме того, 3 января стало известно о тяжелой форме пневмонии, которую выявили у главы ЕК. Пресс-секретарь ЕК Стефан де Кеерсмакер говорил, что в связи с болезнью она не будет исполнять свои обязанности в первые две недели января. Пинью сообщила 10 января, что решение о выходе на работу фон дер Ляйен будет принято 13 января.
10 января Bloomberg со ссылкой на источники писал, что фон дер Ляйен пытается организовать встречу с избранным президентом Трампом до его инаугурации 20 января. Агентство писало, что европейский политик планирует посетить резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
В декабре 2024 г. Трамп посетил Европу для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Американский политик в ходе визита во Францию «кратко поговорил» с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским, писала Le Figaro. По данным издания, разговор продлился полчаса.