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Глава ЕК не поедет на инаугурацию Трампа

Урсула фон дер Ляйен не приглашена и болеет пневмонией
Ведомости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью, пишет ТАСС.

Фон дер Ляйен не получила приглашение на мероприятие, пояснила представитель. «Если будет приглашение, мы посмотрим», – добавила она.

Кроме того, 3 января стало известно о тяжелой форме пневмонии, которую выявили у главы ЕК. Пресс-секретарь ЕК Стефан де Кеерсмакер говорил, что в связи с болезнью она не будет исполнять свои обязанности в первые две недели января. Пинью сообщила 10 января, что решение о выходе на работу фон дер Ляйен будет принято 13 января.

10 января Bloomberg со ссылкой на источники писал, что фон дер Ляйен пытается организовать встречу с избранным президентом Трампом до его инаугурации 20 января. Агентство писало, что европейский политик планирует посетить резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

В декабре 2024 г. Трамп посетил Европу для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Американский политик в ходе визита во Францию «кратко поговорил» с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским, писала Le Figaro. По данным издания, разговор продлился полчаса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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