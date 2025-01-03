Главе ЕК фон дер Ляйен диагностировали тяжелую форму пневмонии
У главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен выявили тяжелую форму пневмонии, в связи с этим она не будет исполнять свои обязательства в первые две недели января. Об этом сообщил пресс-секретарь ЕК Стефан де Кеерсмакер, его слова приводит Gazeta.pl.
«Председатель фон дер Ляйен отменила свои обязательства в первые две недели января», – сказал Кеерсмакер.
Фон дер Лейен не прибудет в Польшу на инаугурацию председательства страны в Совете Евросоюза (ЕС). Она должна была председательствовать на выездном заседании комиссии 9 и 10 января. Планировалось, что глава ЕК прилетит в Гданьск вместе с комиссарами на встречу с польским правительством. Новую дату встречи установят позже.
Председательство Польши в Совете ЕС началось 1 января. Вечером 3 января состоится гала-концерт в честь председательства республики в ЕС с речами премьер-министра Дональда Туска и президента Европейского совета Антониу Кошты. Торжественная церемония вступления Польши в должность председателя ЕС состоится в Брюсселе 14 января.