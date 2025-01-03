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Главе ЕК фон дер Ляйен диагностировали тяжелую форму пневмонии

Ведомости

У главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен выявили тяжелую форму пневмонии, в связи с этим она не будет исполнять свои обязательства в первые две недели января. Об этом сообщил пресс-секретарь ЕК Стефан де Кеерсмакер, его слова приводит Gazeta.pl.

«Председатель фон дер Ляйен отменила свои обязательства в первые две недели января», – сказал Кеерсмакер.

Фон дер Лейен не прибудет в Польшу на инаугурацию председательства страны в Совете Евросоюза (ЕС). Она должна была председательствовать на выездном заседании комиссии 9 и 10 января. Планировалось, что глава ЕК прилетит в Гданьск вместе с комиссарами на встречу с польским правительством. Новую дату встречи установят позже.

Председательство Польши в Совете ЕС началось 1 января. Вечером 3 января состоится гала-концерт в честь председательства республики в ЕС с речами премьер-министра Дональда Туска и президента Европейского совета Антониу Кошты. Торжественная церемония вступления Польши в должность председателя ЕС состоится в Брюсселе 14 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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