Главе ЕК фон дер Ляйен диагностировали тяжелую форму пневмонии

Фон дер Лейен не прибудет в Польшу на инаугурацию председательства страны в Совете Евросоюза (ЕС). Она должна была председательствовать на выездном заседании комиссии 9 и 10 января. Планировалось, что глава ЕК прилетит в Гданьск вместе с комиссарами на встречу с польским правительством. Новую дату встречи установят позже.