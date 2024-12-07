Трамп и Макрон «кратко поговорили» с Зеленским перед открытием Нотр-Дама

Трамп незадолго до встречи написал в в Truth Social, что США не стоит вмешиваться в ситуацию в Сирии. «Сирия – это бардак, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь», – подчеркнул Трамп.