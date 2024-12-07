Трамп и Макрон «кратко поговорили» с Зеленским перед открытием Нотр-Дама
Избранный президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским перед открытием после реставрации собора Парижской Богоматери.
По данным Le Figaro, участники «кратко поговорили» в течение 30 минут. Все трое позировали вместе фотографам в Елисейском дворце.
Макрон добивался встречи, чтобы попытаться инициировать обсуждение прекращения конфликта на Украине, сказал чиновник в офисе Макрона изданию Bloomberg.
«Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе и в обороне, и в нападении, – сказал Трамп в кратком комментарии журналистам в начале встречи. – Определенно кажется, что мир сейчас немного сходит с ума, и мы поговорим об этом».
Трамп незадолго до встречи написал в в Truth Social, что США не стоит вмешиваться в ситуацию в Сирии. «Сирия – это бардак, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь», – подчеркнул Трамп.