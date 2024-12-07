Трамп призвал США не вмешиваться в происходящее в Сирии
США не стоит вмешиваться в ситуацию в Сирии. Об этом заявил избранный президент страны Дональд Трамп в Truth Social.
«Сирия – это бардак, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь», – подчеркнул Трамп.
С 27 сентября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Целью нападения стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.
5 декабря боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»
Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон призывает к защите гражданского населения в Сирии и вернуться к политическому процессу урегулирования кризиса. Он добавил, что в свете эскалации в стране США обеспокоены ее гуманитарными последствиями.