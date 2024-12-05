США призвали защитить гражданское население Сирии на фоне захода боевиков в Хаму
Вашингтон призывает к защите гражданского населения и меньшинств в Сирии на фоне эскалации в стране, а также вернуться к политическому процессу урегулирования кризиса, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
«Мы вместе с нашими партнерами призываем союзников защитить гражданское население , включая меньшинства», – сообщил Патель журналистам на брифинге.
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия 5 декабря захватили Хаму – четвертый по величине город в Сирии, сообщило сирийское государственное агентство SANA ранее. Это стало второй крупной неудачей правительственной армии после потери Алеппо c начала новой эскалации в арабской республике 27 ноября.
«У нас нет конкретных оценок по развитию ситуации на поля боя, но все это вместе просто продолжает отражать, с нашей точки зрения, то, что сейчас настало время вернуться к серьезному политическому процессу при поддержке ООН», – сказал Патель, когда его спросили о сообщениях про захват Хамы боевиками.
Патель отметил, что в свете развивающихся событий в арабской республике США обеспокоены их гуманитарными последствиями.
«(Это) находится в центре внимания, когда мы видим, как разворачиваются эти события», – добавил он.
Патель подчеркнул, что последние 72 часа демонстрируют, что положить конец сирийскому конфликту возможно только посредством инклюзивного политического урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.
Захват боевиками Хамы последовал спустя пять дней после того, как они захватили другой крупный город на севере страны – Алеппо. Утром 5 декабря джихадисты сообщили, что они заняли районы на северо-востоке Хамы, а также вошли в центральную тюрьму, освободив оттуда заключенных. Позже представители сирийских военных подтвердили факт прорыва обороны города, добавив, что во время наступления джихадисты также использовали удары смертников. Как передает Reuters со ссылкой на боевиков, в штурме участвовали и поддерживаемые Турцией отряды Сирийской национальной армии, которая контролирует узкую полосу территории вдоль сирийско-турецкой границы.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии и поддерживает постоянный диалог с властями страны.