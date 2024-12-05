США призвали защитить гражданское население Сирии на фоне захода боевиков в Хаму

Захват боевиками Хамы последовал спустя пять дней после того, как они захватили другой крупный город на севере страны – Алеппо. Утром 5 декабря джихадисты сообщили, что они заняли районы на северо-востоке Хамы, а также вошли в центральную тюрьму, освободив оттуда заключенных. Позже представители сирийских военных подтвердили факт прорыва обороны города, добавив, что во время наступления джихадисты также использовали удары смертников. Как передает Reuters со ссылкой на боевиков, в штурме участвовали и поддерживаемые Турцией отряды Сирийской национальной армии, которая контролирует узкую полосу территории вдоль сирийско-турецкой границы.