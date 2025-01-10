Как Вашингтон готовится к инаугурации Трампа

Но и это еще не все. За день до инаугурации Трампа, которая пройдет в понедельник 20 января, в субботу, 18-го в Вашингтоне проведут «Марш народов», организованный ведущими правозащитными, расовыми и репродуктивными организациями, и как ожидается, он соберет десятки тысяч протестующих. 19-го в американской столице в Capital One Arena запланирован крупный митинг в поддержку Трампа. 20-го в день инаугурации на протест уже против Трампа выйдут пропалестинские организации, представители профсоюзов и социалистических движений; и, словно этого Вашингтону мало, 24-го в городе свой протест «Марш за жизнь» проведут и противники абортов.