Как Вашингтон готовится к инаугурации Трампа

Как Вашингтон готовится к инаугурации ТрампаВ городе усилено присутствие полиции, у ключевых объектов установлены заборы и бетонные блоки
Столица США завершает финальные приготовления к одному из самых значимых событий года – в центре Вашингтона царит атмосфера торжественного ожидания инаугурации избранного президента Дональда Трампа, а власти делают все возможное для обеспечения безопасности, передает корреспондент «Ведомостей».
Главная улица американской столицы – Пенсильвания авеню, по которой Трамп поедет от Белого дома к конгрессу, чтобы принять присягу – вся во флагах. Готовы уже и трибуны для прессы, с которых журналисты будут освещать происходящее. Но главное, на что постоянно натыкается взгляд, это многочисленные заграждения, которые установили силовые структуры, ожидая, что понаблюдать за церемонией в Вашингтоне соберутся тысячи человек.
Антивандальные, трехметровые заборы в несколько рядов у Капитолия и Белого дома; бетонные надолбы и плиты, перекрывающие подъезды к правительственным зданиям; полицейские машины на каждом перекрестке, количество которых растет по мере приближения к особо охраняемым объектам.
«Хотя в округе Колумбия не выявлено каких-либо угроз, из соображений предосторожности департамент полиции Вашингтона повысил уровень безопасности по всему городу в свете недавних событий», – заявил представитель полиции Пэрис Льюбел. «Как столица нации, мы всегда поддерживаем высокий уровень безопасности, чтобы гарантировать безопасность наших жителей, бизнеса и гостей», – добавил он.
Уровень безопасности в американской столице сначала усилили после террористической атаки 1 января в Новом Орлеане, когда террорист наехал на толпу людей, в результате чего 14 человек погибли, еще 35 пострадали. Затем безопасность повысили еще раз, к 6 января, когда конгресс утверждал итоги президентских выборов. Причем, памятуя о январских событиях четырехлетней давности, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать сертификации выборов 2020 г., в этом году в общем-то рутинной процедуре, присвоили статус «мероприятия особой важности с особыми мерами безопасности».
Затем 9 января в Вашингтоне с государственными почестями и усиленной охраной хоронили бывшего президента США Джимми Картера.
Но и это еще не все. За день до инаугурации Трампа, которая пройдет в понедельник 20 января, в субботу, 18-го в Вашингтоне проведут «Марш народов», организованный ведущими правозащитными, расовыми и репродуктивными организациями, и как ожидается, он соберет десятки тысяч протестующих. 19-го в американской столице в Capital One Arena запланирован крупный митинг в поддержку Трампа. 20-го в день инаугурации на протест уже против Трампа выйдут пропалестинские организации, представители профсоюзов и социалистических движений; и, словно этого Вашингтону мало, 24-го в городе свой протест «Марш за жизнь» проведут и противники абортов.
«Мы привержены защите права на мирные собрания и протесты в нашем городе», – заявила начальник полиции округа Колумбия Памела Смит, – «Мы не потерпим никакого насилия, беспорядков, разрушения имущества или любого поведения, которое угрожает безопасности и стабильности нашего города».
По словам Смит, с Нового года в Вашингтоне увеличено присутствие полицейских «из соображений предосторожности». А начиная с воскресенья, к работе будут привлечены все офицеры полиции округа Колумбия, и почти достигнута цель по привлечению дополнительно 4000 полицейских со всей страны для помощи в обеспечении безопасности во время инаугурации.
Кроме того, в столицу для охраны порядка планируется отправить около 8000 солдат национальной гвардии США. И это не считая агентов ФБР, других американских спецслужб и сотрудников Секретной службы, которая отвечает за обеспечение безопасности первых лиц государства. В этом году к агентству привлечено повышенное внимание после двух неудавшихся покушений на Трампа.
60-е президентские выборы в США прошли 5 ноября. 6 января конгресс официально сертифицировал победу Трампа. Инаугурация состоится 20 января, он станет 45-м и 47-м американским президентом.