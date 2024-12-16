Что заявил Трамп на первой после победы на выборах пресс-конференции

Трамп не направлял приглашение на январскую инаугурацию и украинскому президенту Зеленскому. Политик сообщил, что несмотря на отсутствие приглашения, он все же готов принять Зеленского в том случае, если он приедет на мероприятие. В ходе пресс-конференции Трамп заявил, что Зеленский должен быть готов пойти на сделку по завершению боевых действий. Он отметил, что в этом конфликте «погибает слишком много людей».