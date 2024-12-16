Что заявил Трамп на первой после победы на выборах пресс-конференции

Что заявил Трамп на первой после победы на выборах пресс-конференцииРеспубликанец выступает за диалог с Москвой и осуждает удары ВСУ вглубь России
Избранный 47-й президент США Дональд Трамп провел свою первую после победы на выборах пресс-конференцию. Республиканец в беседе с журналистами заявил о намерении вести диалог и с президентом России Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским для разрешения конфликта на Украине.
«Ведомости» собрали главное из выступления американского президента в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Российско-украинский конфликт
Трамп выступает за скорейшее начало переговоров по конфликту на Украине. В ходе пресс-конференции 16 декабря политик сообщил, что намерен вступить в контакт с Путиным, чтобы попытаться обеспечить урегулирование конфликта. Говорить команда Трампа планирует и с Зеленским.
Республиканец отметил, что Зеленский все же стремится к миру: «Он хотел бы мира. Он хочет мира». Вместе с тем в урегулировании есть «небольшой прогресс», сообщил Трамп, но не привел дополнительных подробностей.
Про удары дальнобойными ракетами по территории России
Разрешение для ВСУ наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России является плохим решением, сказал Трамп. Украина начала наносить удары таким вооружением в ноябре после соответствующего разрешения администрации президента США Джо Байдена. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS.
На пресс-конференции Трамп допустил, что решение Байдена о нанесении Украиной ударов дальнобойным оружием вглубь территории России может быть пересмотрено.
Отношения с Путиным
Республиканец регулярно говорит, что находился в хороших отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. На прошедшей пресс-конференции он повторил это утверждение. На вопрос журналистов о том, разговаривал ли он уже с российским лидером, Трамп ответил, что не собирается комментировать «вопрос о Путине».
7 ноября о якобы проведенном Трампом разговоре с Путиным писала The Washington Post. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина с Трампом. Путин при этом говорил, что Россия готова к контактам с США по восстановлению отношений стран. Впрочем, Трамп не направлял Путину приглашение на свою инаугурацию 20 января, говорил Песков.
Отношения с Зеленским
Трамп не направлял приглашение на январскую инаугурацию и украинскому президенту Зеленскому. Политик сообщил, что несмотря на отсутствие приглашения, он все же готов принять Зеленского в том случае, если он приедет на мероприятие. В ходе пресс-конференции Трамп заявил, что Зеленский должен быть готов пойти на сделку по завершению боевых действий. Он отметил, что в этом конфликте «погибает слишком много людей».
Зеленский встречался с Трампом еще до выборов президента США. Переговоры Трампа и Зеленского состоялись 27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке, они продлились примерно час. Во время встречи Трамп заявил, что при победе на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев. Вторая встреча состоялась после победы Трампа, 7 декабря в Париже на открытии собора Парижской Богоматери. Reuters писало, что Трамп, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон общались около 35 минут без посредников.
Про ситуацию в Сирии
За падением власти Башара Асада в Сирии стоит Анкара, считает Трамп. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «очень умный человек» и турецкий лидер хотел свержения Асада «1000 лет». Он уточнил, что нынешние руководители Сирии «контролируются Турцией».
8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Асада. Семья Асадов правила страной с 1970 г. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. На фоне этого посольство Турции в Сирии возобновило работу спустя 12 лет, а протурецкие боевики начали операцию против курдов на северо-востоке Сирии.
Приедет ли Си Цзиньпин на инаугурацию Трампа
«Он не сказал ни да, ни нет», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о приглашении председателя КНР Си Цзиньпина на инаугурацию 20 января 2025 г. «Если бы он хотел приехать, то я был бы рад его принять», – уточнил он.
Трамп пригласил Си Цзиньпина в начале ноября, передавал телеканал CBS News со ссылкой на источники 12 декабря.
Помимо Си, команда избранного президента обсуждала возможность приема других лидеров. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «все еще раздумывает» над этим предложением, сообщал CBS News. Представитель Трампа Каролин Ливитт заявляла, что мировые лидеры «выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом». Республиканец с 5 ноября уже принял в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде Орбана, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также президента Аргентины Хавьера Милея, которого СМИ называют «аргентинским Трампом».