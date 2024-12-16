NYT: Трамп не предоставит Украине американских гарантий безопасности

Менон напоминает, что Трамп пообещал быстро закончить конфликт на Украине, и для этого у него есть рычаги влияния – он может приостановить военную помощь Киеву, если он не будет вести переговоры, и увеличить ее, если Москва откажется садиться за стол переговоров. При этом, несмотря на то что различные предложения по сделке выдвигались как публично, так и в частном порядке, неясно, есть ли у Трампа конкретный рабочий план. Тем не менее, рано или поздно эта сделка будет совершена, в связи с чем эксперт предполагает варианты развития событий.