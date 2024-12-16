NYT: Трамп не предоставит Украине американских гарантий безопасности
Можно выделить несколько возможных сценариев будущего Украины, но ни один из них не предполагает гарантий безопасности от США. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института исследований войны и мира Зальцмана при Колумбийском университете Раджан Менон, мнение которого публикует The New York Time.
Менон напоминает, что Трамп пообещал быстро закончить конфликт на Украине, и для этого у него есть рычаги влияния – он может приостановить военную помощь Киеву, если он не будет вести переговоры, и увеличить ее, если Москва откажется садиться за стол переговоров. При этом, несмотря на то что различные предложения по сделке выдвигались как публично, так и в частном порядке, неясно, есть ли у Трампа конкретный рабочий план. Тем не менее, рано или поздно эта сделка будет совершена, в связи с чем эксперт предполагает варианты развития событий.
Несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы страна вступила в НАТО, эта надежда, скорее всего, не сбудется. Для принятия нового члена в НАТО требуется единогласие, а ближе всего к единодушию по вопросу Украины альянс был в 2008 г., когда было объявлено, что Украина присоединится к блоку в неопределенный момент в будущем. Эта неопределенность связана с разногласиями, которые сохраняются и сегодня: по меньшей мере семь стран НАТО, включая США, выступают против вступления Украины или хотят отложить его на неопределенный срок. Главные советники Трампа также заявили, что членство исключено.
В качестве альтернативы коалиция могла бы пообещать защищать Украину. Проблема в том, считает Менон, что Украина захочет, чтобы США были среди гарантов безопасности. Киев рассматривает НАТО как, по сути, американскую гарантию защиты и не будет считать надежной ни одну коалицию, если она не будет подкреплена американскими войсками и вооружением. Трамп, который стремится не только закончить конфликт, не обещая защищать Украину, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности в Европе в целом, вряд ли одобрит какое-либо подобное соглашение.
Трамп, по мнению эксперта, намерен все больше направлять американскую военную помощь в Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.
Европейские страны обсуждали возможность размещения войск на Украине после окончания конфликта. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон, который подчеркнул, что Европа должна делать больше для собственной обороны, встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить размещение европейских солдат на Украине после заключения мирного соглашения. Туск позже заявил, что его страна «не планирует никаких подобных действий» даже после прекращения огня, а Трамп предложил разместить войска Европейского союза на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие. В Кремле считают преждевременными разговоры о размещении миротворцев на Украине.