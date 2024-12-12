Трамп предложил разместить войска ЕС на Украине после заключения перемирия
Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить войска Европейского союза (ЕС) на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Трамп подчеркнул, что Европа должна взять на себя основную ответственность за безопасность Украины. Он выразил поддержку идее поставок вооружений Украины, однако выступил против ее вступления в НАТО.
США могут не намерены размещать свои войска на Украине, но будут помогать ей поставками оружия, отметил Трамп. Кроме того, избранный американский президент возложил на Европу ответственность за оказание давления на Китай, чтобы это способствовало завершению конфликта Украины с Россией.
WSJ отмечает, что, по мнению европейских официальных лиц, у Трампа пока нет четкого плана по урегулированию украинского конфликта.
Однако в странах ЕС нет консенсуса относительно того, как быть с Украиной после завершения конфликта.
Источник в правительстве ФРГ заявил, что разговор о введении сухопутных войск на Украину в рамках обеспечения безопасности «бессмысленен». Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что его страна не намерена обеспечивать Украину своими солдатами.