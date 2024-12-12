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Трамп предложил разместить войска ЕС на Украине после заключения перемирия

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить войска Европейского союза (ЕС) на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Трамп подчеркнул, что Европа должна взять на себя основную ответственность за безопасность Украины. Он выразил поддержку идее поставок вооружений Украины, однако выступил против ее вступления в НАТО.

США могут не намерены размещать свои войска на Украине, но будут помогать ей поставками оружия, отметил Трамп. Кроме того, избранный американский президент возложил на Европу ответственность за оказание давления на Китай, чтобы это способствовало завершению конфликта Украины с Россией.

WSJ отмечает, что, по мнению европейских официальных лиц, у Трампа пока нет четкого плана по урегулированию украинского конфликта.

Однако в странах ЕС нет консенсуса относительно того, как быть с Украиной после завершения конфликта.

Источник в правительстве ФРГ заявил, что разговор о введении сухопутных войск на Украину в рамках обеспечения безопасности «бессмысленен». Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что его страна не намерена обеспечивать Украину своими солдатами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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