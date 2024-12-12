Трамп предложил разместить войска ЕС на Украине после заключения перемирия

США могут не намерены размещать свои войска на Украине, но будут помогать ей поставками оружия, отметил Трамп. Кроме того, избранный американский президент возложил на Европу ответственность за оказание давления на Китай, чтобы это способствовало завершению конфликта Украины с Россией.