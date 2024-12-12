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Польша не будет отправлять свои войска на Украину после завершения конфликта

Ведомости

Польша не будет отправлять свои войска на Украину после завершения конфликта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на политика после переговоров в Варшаве с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Чтобы пресечь спекуляции о возможном присутствии той или иной страны на Украине после достижения перемирия, заявляю, что решения, касающиеся Польши, будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. На данный момент мы не планируем таких действий», — сказал Туск.

При этом в странах Евросоюза (ЕС) нет консенсуса относительно ситуации на Украине после завершения украинского конфликта.

Источник в правительстве ФРГ заявил, что разговор о введении сухопутных войск на Украину в рамках обеспечения безопасности «бессмысленен». Кроме того, Германия также не согласна некоторыми предложениями относительно финансирования обороны Киева.

«Очевидно, что финансирование обороны [Украины] остается национальной задачей», – заявил министр финансов Германии Йорг Кукис на пресс-конференции в Варшаве.

Президент Франции заявил о необходимости нести ответственность за безопасность континента, особенно после избрания Дональда Трампа в США.

4 декабря канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что его страна не рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на территорию Украины. Он отметил, что пока рано говорить о размещении миротворческих сил на территории страны.

Тем не менее, канцлер заверил, что Украина всегда может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Германии, как это уже неоднократно заявлялось ранее. Кроме того, Шольц в очередной раз исключил возможность поставок дальнобойных ракет Taurus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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