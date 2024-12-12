Польша не будет отправлять свои войска на Украину после завершения конфликта

Тем не менее, канцлер заверил, что Украина всегда может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Германии, как это уже неоднократно заявлялось ранее. Кроме того, Шольц в очередной раз исключил возможность поставок дальнобойных ракет Taurus.