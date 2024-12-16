В Кремле сочли преждевременными разговоры о размещении миротворцев на Украине

Песков напомнил, что сейчас украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров, поэтому Россия продолжает спецоперацию. Вместе с тем, добавил представитель Кремля, президент РФ Владимир Путин неоднократно повторял, что переговоры могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей.