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Глава минобороны Германии допустил отправку миротворцев на Украину

Ведомости

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус не исключает возможности участия ФРГ в миротворческих силах после прекращения огня на Украине, сообщает Tagesschau.

«Мы готовимся, разыгрываем сценарии, но мы делаем это конфиденциально. Сейчас еще не время публично это обсуждать. В конце концов, вопрос о военном участии в миротворческих силах будет зависеть от того, «каковы условия», – сказал Писториус.

Он пояснил, что если будет прекращение огня и если кто-то решит принять миротворческие меры с помощью военных средств, то это будет зависеть от типа мандата, объема требований и согласия воюющих сторон.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц не рассматривает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину во время боевых действий, заявлял он на выступлении в бундестаге.

Он добавил, что пока рано спекулировать на тему отправки миротворческих сил на Украину. При этом канцлер снова заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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