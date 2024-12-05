Глава минобороны Германии допустил отправку миротворцев на Украину
Глава министерства обороны Германии Борис Писториус не исключает возможности участия ФРГ в миротворческих силах после прекращения огня на Украине, сообщает Tagesschau.
«Мы готовимся, разыгрываем сценарии, но мы делаем это конфиденциально. Сейчас еще не время публично это обсуждать. В конце концов, вопрос о военном участии в миротворческих силах будет зависеть от того, «каковы условия», – сказал Писториус.
Он пояснил, что если будет прекращение огня и если кто-то решит принять миротворческие меры с помощью военных средств, то это будет зависеть от типа мандата, объема требований и согласия воюющих сторон.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц не рассматривает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину во время боевых действий, заявлял он на выступлении в бундестаге.
Он добавил, что пока рано спекулировать на тему отправки миротворческих сил на Украину. При этом канцлер снова заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Германии.