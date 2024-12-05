Глава минобороны Германии допустил отправку миротворцев на Украину

«Мы готовимся, разыгрываем сценарии, но мы делаем это конфиденциально. Сейчас еще не время публично это обсуждать. В конце концов, вопрос о военном участии в миротворческих силах будет зависеть от того, «каковы условия», – сказал Писториус.