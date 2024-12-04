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Шольц исключил отправку немецких военнослужащих на Украину

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц не рассматривает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину. Об этом он заявил во время выступления в бундестаге.

«Мы солидарны с министром обороны и министром иностранных дел, что эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО. Поэтому, в данной ситуации отправка сухопутный войск не рассматривается», – сказал Шольц (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что пока рано спекулировать на тему отправки миротворческих сил на Украину. При этом канцлер снова заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Германии, передает Tagesspiegel. Шольц также в очередной раз исключил поставки дальнобойных ракет Taurus.

Ранее в декабре канцлер Германии во время визита в Киев назвал свою страну «самым верным сторонником Украины в Европе». Подтверждением этих слов послужило объявление о новом пакете военной помощи на 650 млн евро. 3 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что ФРГ выделит Украине еще 30 млн евро в качестве гуманитарной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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