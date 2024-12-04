Шольц исключил отправку немецких военнослужащих на Украину

Он добавил, что пока рано спекулировать на тему отправки миротворческих сил на Украину. При этом канцлер снова заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Германии, передает Tagesspiegel. Шольц также в очередной раз исключил поставки дальнобойных ракет Taurus.