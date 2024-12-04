Шольц исключил отправку немецких военнослужащих на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц не рассматривает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину. Об этом он заявил во время выступления в бундестаге.
«Мы солидарны с министром обороны и министром иностранных дел, что эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО. Поэтому, в данной ситуации отправка сухопутный войск не рассматривается», – сказал Шольц (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что пока рано спекулировать на тему отправки миротворческих сил на Украину. При этом канцлер снова заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Германии, передает Tagesspiegel. Шольц также в очередной раз исключил поставки дальнобойных ракет Taurus.
Ранее в декабре канцлер Германии во время визита в Киев назвал свою страну «самым верным сторонником Украины в Европе». Подтверждением этих слов послужило объявление о новом пакете военной помощи на 650 млн евро. 3 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что ФРГ выделит Украине еще 30 млн евро в качестве гуманитарной помощи.