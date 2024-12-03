Германия разрывается между помощью Украине и мирным процессом

Германия разрывается между помощью Украине и мирным процессомЕе лидеры говорят об этом в Киеве и Пекине
Канцлер Олаф Шольц во время визита назвал свою страну «самым верным сторонником Украины в Европе» и написал в соцсети X (бывший Twitter), что «Украина может на нас [немцев] положиться». Подтверждением неизменности поддержки Киева послужило объявление о новом пакете военной помощи на 650 млн евро. В него войдет обещанное еще в октябре: 4000 разведывательных и ударных беспилотников Helsing, две системы ПВО IRIS, 10 танков Leopard-1, 60 бывших хорватских БМП и танков М80 и М84, а также 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет.
Вместе с тем газета Bild написала, что Шольц в Киеве «попробует выяснить, на что готова пойти украинская сторона ради заключения перемирия», заодно продемонстрировав немецким избирателям, что он «пытается вести переговоры о возможном мирном соглашении между Украиной и Россией».
Поездка Шольца происходит после распада в ноябре правящей коалиции в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» Анналены Бербок и Свободной демократической партии (СвДП). Новые федеральные выборы в ФРГ ожидаются 23 февраля 2025 г., после них велика вероятность возвращения к власти консерваторов ХДС/ХСС. Помимо этого Шольц провел в середине ноября первый за более чем два года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В немецком кабмине тогда рассказывали, что Шольц осудил военную операцию России на Украине и призвал Путина прекратить ее, вывести армию. В Кремле назвали тот разговор попыткой «сопоставить позиции». Как сказал на брифинге представитель Путина Дмитрий Песков, никаких посланий Зеленскому через канцлера ФРГ тот не передавал.
Бербок приехала в Китай с однодневным визитом, в ходе которого она успела провести трехчасовую беседу с министром иностранных дел КНР Ван И. В ее речи звучали и некоторые миротворческие нотки. «Для защиты нашей, немецкой и европейской, безопасности сейчас важно поддерживать Украину и не менее важно вместе вступить в мирный процесс. Именно поэтому я здесь, в Китае», – заявила она. Она призвала Ван И поддержать «справедливый мирный процесс» по Украине (ранее Шольц лично призывал председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в первом «саммите мира» в Швейцарии, но от Китая там представителей не было. – «Ведомости»). При этом Бербок не смогла обойтись без типичной для нее критики действий КНР. Как передает Welt, она вновь предостерегла Китай от оказания «военной поддержки» России, имея в виду на этот раз сообщения в прессе о якобы передаче ей Пекином боевых дронов.
Накануне визита Бербок написала в своем заявлении на сайте МИД ФРГ, что, «вместо того чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире в качестве постоянного члена Совбеза ООН, Китай своей экономической и военной помощью России идет против наших основных европейских интересов». Официально в Германии к Китаю относят одновременно три понятия: «партнер», «конкурент» и «системный соперник». При этом США в первой половине 2024 г. сместили Китай с позиции главного торгового партнера ФРГ, который оставался им до того восемь лет.
В значительной степени и визит Шольца, и поездка Бербок уже часть предвыборной кампании ведущих политических сил ФРГ перед досрочными выборами, считает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. На них вопросы внешней политики будут играть важную роль: выборы в Европарламент и в восточных землях 2024 г. показали, что значительная часть немецких избирателей недовольна нынешней позицией Берлина по украинскому кризису. Они, в частности, выступают за более активную дипломатическую роль Берлина в урегулировании конфликта, и потому поездки Шольца и Бербок – попытка показать, что ФРГ не только поставляет оружие и спонсирует Киев. В данном контексте совершенно не важно, какой результат будут иметь эти поездки, считает аналитик. В последнее время появились различные сигналы не только из ФРГ о попытках все же выйти на переговорный трек, говорит Соколов, и все заинтересованные стороны уже обозначили свои позиции. Но сейчас говорить о чем-то большем здесь преждевременно, уверен эксперт.