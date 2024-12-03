Германия разрывается между помощью Украине и мирным процессом

В значительной степени и визит Шольца, и поездка Бербок уже часть предвыборной кампании ведущих политических сил ФРГ перед досрочными выборами, считает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. На них вопросы внешней политики будут играть важную роль: выборы в Европарламент и в восточных землях 2024 г. показали, что значительная часть немецких избирателей недовольна нынешней позицией Берлина по украинскому кризису. Они, в частности, выступают за более активную дипломатическую роль Берлина в урегулировании конфликта, и потому поездки Шольца и Бербок – попытка показать, что ФРГ не только поставляет оружие и спонсирует Киев. В данном контексте совершенно не важно, какой результат будут иметь эти поездки, считает аналитик. В последнее время появились различные сигналы не только из ФРГ о попытках все же выйти на переговорный трек, говорит Соколов, и все заинтересованные стороны уже обозначили свои позиции. Но сейчас говорить о чем-то большем здесь преждевременно, уверен эксперт.