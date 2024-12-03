Германия направит Украине 30 млн евро в качестве гуманитарной помощи

Ранее в декабре канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев назвал свою страну «самым верным сторонником Украины в Европе». Подтверждением этих слов послужило объявление о новом пакете военной помощи на 650 млн евро. В него войдут обещанные еще в октябре 4000 разведывательных и ударных беспилотников Helsing, две системы ПВО IRIS, 10 танков Leopard-1, 60 бывших хорватских БМП и танков М80 и М84, а также 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет. Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт.