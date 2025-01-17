Суд в Бразилии не позволил Болсонару отправиться на инаугурацию Трампа

В начале января 2025 г. адвокаты Болсонару обратились в Верховный суд Бразилии с заявлением, что у экс-президента есть право на шестидневную поездку в США на инаугурацию Трампа. Суд не стал возвращать изъятые документы, по которым Болсонару смог бы путешествовать, из опасений, что он попытается скрыться от правоохранителей. Судья Александр де Мораес указал, что серьезность преступлений бывшего главы государства не позволяет вернуть их.