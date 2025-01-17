Суд в Бразилии не позволил Болсонару отправиться на инаугурацию Трампа
Суд в Бразилии не разрешил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.
В начале января 2025 г. адвокаты Болсонару обратились в Верховный суд Бразилии с заявлением, что у экс-президента есть право на шестидневную поездку в США на инаугурацию Трампа. Суд не стал возвращать изъятые документы, по которым Болсонару смог бы путешествовать, из опасений, что он попытается скрыться от правоохранителей. Судья Александр де Мораес указал, что серьезность преступлений бывшего главы государства не позволяет вернуть их.
Ожидается, что на инаугурации Трампа Болсонару будет представлять его сын Эдуардо, который, по данным издания, рассматривается в качестве потенциального политического наследника и кандидата на президентских выборах 2026 г.
В ноябре 2024 г. Болсонару и его союзников обвинили в подготовке государственного переворота. Утверждалось, что первая попытка переворота со стороны бывшего бразильского лидера была предпринята в 2022 г., в последние дни его президентского срока, когда Болсонару проиграл во втором туре выборов президента. Еще одна попытка предпринималась в 2023 г., когда его сторонники разгромили президентский дворец, конгресс и Верховный суд.
Болсонару был президентом Бразилии с 2018 по 2022 г. После проигрыша на выборах в 2022 г. его сторонники проводили митинги в поддержку экс-президента с требованиями военного вмешательства со стороны оппозиции.