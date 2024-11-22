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Бывшего президента Бразилии Болсонару обвинили в подготовке госпереворота

Ведомости

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и его союзников обвинили в подготовке государственного переворота, сообщает The Guardian.

В заявлении полиции Бразилии говорится, что официально обвиняются 37 человек в совершении преступлений, включающих в себя создание преступной организации с целью подготовки госпереворота. Среди них числится и экс-президент.

Кроме него, в списке находится экс-главы ведомств администрации Болсонару, бывший командующий военно-морским флотом и советник Болсонару по внешней политике.

Первая попытка государственного переворота со стороны экс-президента, как предполагается, была предпринята в 2022 г., в последние дни президентского срока Болсонару, когда он проиграл во втором туре президентских выборов.

Следующая попытка была в 2023 г., когда сторонники Болсонару разгромили президентский дворец, конгресс и Верховный суд.

Болсонару был президентом Бразилии с 2018 по 2022 гг. После проигрыша на выборах в 2022 г. экс-президент улетел в США. Его сторонники проводили митинги в его поддержку, требуя военного вмешательства со стороны оппозиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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