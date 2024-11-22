Бывшего президента Бразилии Болсонару обвинили в подготовке госпереворота

Первая попытка государственного переворота со стороны экс-президента, как предполагается, была предпринята в 2022 г., в последние дни президентского срока Болсонару, когда он проиграл во втором туре президентских выборов.



Следующая попытка была в 2023 г., когда сторонники Болсонару разгромили президентский дворец, конгресс и Верховный суд.



Болсонару был президентом Бразилии с 2018 по 2022 гг. После проигрыша на выборах в 2022 г. экс-президент улетел в США. Его сторонники проводили митинги в его поддержку, требуя военного вмешательства со стороны оппозиции.