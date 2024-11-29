Болсонару рассчитывает на помощь Трампа в попытке вернуться в Бразилию

Болсонару рассчитывает на то, что Трамп будет способен надавить на бразильских судей, чтобы они отложили приведение в исполнение судебного решения, которое запрещает ему баллотироваться на пост президента до 2030 г. Болсонару предъявлены уголовные обвинения в предполагаемом заговоре с целью государственного переворота. Несмотря на эти препятствия, Болсонару сохраняет оптимизм относительно своего политического возвращения.