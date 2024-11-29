Болсонару рассчитывает на помощь Трампа в попытке вернуться в Бразилию
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару надеется, что избранный президент США Дональд Трамп поддержит его политическое возвращение на выборах 2026 г. Об этом Болсонару рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ).
«Трамп вернулся, и это знак того, что мы тоже вернемся», – сказал Болсонару, который, как утверждает газета, был в тесном контакте с республиканцем с момента победы на выборах в США в начале ноября.
Болсонару рассчитывает на то, что Трамп будет способен надавить на бразильских судей, чтобы они отложили приведение в исполнение судебного решения, которое запрещает ему баллотироваться на пост президента до 2030 г. Болсонару предъявлены уголовные обвинения в предполагаемом заговоре с целью государственного переворота. Несмотря на эти препятствия, Болсонару сохраняет оптимизм относительно своего политического возвращения.
Болсонару – «жесткий правый популист», которого прозвали «тропическим Трампом» во время президентского срока в 2018-2022 гг., замечает газета. Экс-президент оставался политически активным с момента ухода с поста, он также недавно провел кампанию за правую либеральную партию перед октябрьскими муниципальными выборами.
22 ноября Болсонару и его союзников официально обвинили в подготовке государственного переворота. Первая попытка государственного переворота со стороны экс-президента, как предполагается, была предпринята в 2022 г., в последние дни президентского срока Болсонару, когда он проиграл во втором туре президентских выборов. Следующая попытка была в 2023 г., когда сторонники Болсонару разгромили президентский дворец, конгресс и Верховный суд.
Болсонару был президентом Бразилии с 2018 по 2022 г. После проигрыша на выборах в 2022 г. экс-президент улетел в США. Его сторонники проводили митинги в его поддержку, требуя военного вмешательства со стороны оппозиции.