Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Болсонару рассчитывает на помощь Трампа в попытке вернуться в Бразилию

Ведомости

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару надеется, что избранный президент США Дональд Трамп поддержит его политическое возвращение на выборах 2026 г. Об этом Болсонару рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп вернулся, и это знак того, что мы тоже вернемся», – сказал Болсонару, который, как утверждает газета, был в тесном контакте с республиканцем с момента победы на выборах в США в начале ноября.

Болсонару рассчитывает на то, что Трамп будет способен надавить на бразильских судей, чтобы они отложили приведение в исполнение судебного решения, которое запрещает ему баллотироваться на пост президента до 2030 г. Болсонару предъявлены уголовные обвинения в предполагаемом заговоре с целью государственного переворота. Несмотря на эти препятствия, Болсонару сохраняет оптимизм относительно своего политического возвращения.

Болсонару – «жесткий правый популист», которого прозвали «тропическим Трампом» во время президентского срока в 2018-2022 гг., замечает газета. Экс-президент оставался политически активным с момента ухода с поста, он также недавно провел кампанию за правую либеральную партию перед октябрьскими муниципальными выборами.

22 ноября Болсонару и его союзников официально обвинили в подготовке государственного переворота. Первая попытка государственного переворота со стороны экс-президента, как предполагается, была предпринята в 2022 г., в последние дни президентского срока Болсонару, когда он проиграл во втором туре президентских выборов. Следующая попытка была в 2023 г., когда сторонники Болсонару разгромили президентский дворец, конгресс и Верховный суд.

Болсонару был президентом Бразилии с 2018 по 2022 г. После проигрыша на выборах в 2022 г. экс-президент улетел в США. Его сторонники проводили митинги в его поддержку, требуя военного вмешательства со стороны оппозиции.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных