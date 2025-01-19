Считанные часы до инаугурации Трампа: атмосфера праздника и ожидание перемен

Считанные часы до инаугурации Трампа: атмосфера праздника и ожидание перемен20 января 47-й американский президент вступит в должность
Самыми популярными туристическими достопримечательностям Вашингтона в эти выходные стали Белый дом и Капитолий, где в полдень 20 января (20:00 мск) избранный президент Дональд Трамп произнесет присягу.
Из-за прогнозируемых низких температур инаугурация была перенесена внутрь здания Капитолия, где сейчас завершаются последние приготовления. Снаружи же местные жители и туристы фотографируются с украшенным флагами и обнесенным забором зданием.
Сторонники Трампа, с которыми удалось поговорить корреспонденту «Ведомостей», были настроены празднично. Многие уверены, что перемены, которые принесет Трамп, будут к лучшему.
«Наконец-то мы дождались этого. Трамп – народный президент, теперь у нас всех все будет хорошо, – сказала "Ведомостям" 65-летняя Сара из Вирджинии. – Я постараюсь прийти в понедельник, я не боюсь холода. Мне важно присутствовать здесь».
А Сильвестр из Мэриленда, иммигрант из Восточной Европы, который 29 лет прожил в США, в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» выразил уверенность в том, что положительные изменения в стране и в мире произойдут сразу 20 января, после инаугурации.
«Я очень рад, что стану свидетелем этого», – добавил он.
Рядом с Капитолием и на нескольких улицах вокруг него множество военных, полицейских и нацгвардейцев.
Множество местных и иностранных журналистов уже на месте, освещают подготовку к предстоящему мероприятию.
Возле продавцов с сувенирами с символикой Трампа ажиотаж, у каждого – очередь. А таких вокруг Капитолия немало. Кофты, значки, кепки, кружки и шарфы буквально сметают с лотков. Люди поздравляют друг друга, узнают последние детали инаугурационных мероприятий.
На улицах, в метро, кофейнях, магазинах и, конечно, у Белого дома и Капитолия с каждым часом все больше сторонников Трампа, прибывающих в столицу со всей страны. На многих либо кепка, либо шапка, либо значок с надписями за Трампа.
17 января избранный президент США отдал распоряжение перенести предстоящую инаугурацию в помещение из-за низких температур, прогнозируемых в Вашингтоне.
Для тех зрителей, кто не сможет попасть внутрь Капитолия, откроют стадион Capital One, там на экранах будет идти прямая трансляция инаугурации и президентского парада. «После принесения присяги я присоединюсь к толпе на Capital One, – сообщил Трамп. – Все будут в безопасности, все будут счастливы, и мы вместе снова сделаем Америку великой!»
Внезапная смена места проведения инаугурации хоть и расстроила многих сторонников Трампа, ожидавших своими глазами увидеть церемонию, но многие из опрошенных корреспондентом «Ведомостей» отнеслись к этому с пониманием.
Мэтт прилетел из Калифорнии и уже по прилету узнал, что церемония пройдет внутри и его билет недействителен.
«Конечно, я расстроен , потому что я очень хотел хотя бы издалека увидеть Трампа. Я его большой фанат. Но я понимаю, что безопасность людей гораздо важнее, – сказал он. – И я думаю, что церемония внутри будет безопаснее для самого президента, потому что он уже пережил два покушения».
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, в этот день избранный президент США должен принести клятву верности американской Конституции и официально вступить в должность. 11 января «Ведомости» писали, что Вашингтон уже завершает финальные приготовления к этому событию: центр города увешан флагами, а власти работают над обеспечением безопасности. В частности, установлены антивандальные трехметровые заборы в несколько рядов у Капитолия и Белого дома, бетонные надолбы и плиты, перекрывающие подъезды к правительственным зданиям. В субботу днем рабочие продолжали устанавливать дополнительные заборы на улицах, ведущих к Капитолию. Власти заявили, что уже установлено 48 км временных заграждений.
Трамп прибыл в Вашингтон 18 января и сразу направился в свой гольф-клуб Trump Sterling, где состоялся прием по случаю инаугурации. Трампа сопровождали его жена и дети: Дон-младший, Эрик, Иванка и Тиффани. Мероприятие завершилось фейерверком. В воскресенье Трамп возложит венок на Арлингтонском национальном кладбище. А затем он проведет митинг под названием «Сделаем Америку снова великой» в честь своей победы на выборах.
В понедельник, 20 января, Трамп примет присягу в качестве 47-го президента США в полдень по местному времени.