Считанные часы до инаугурации Трампа: атмосфера праздника и ожидание перемен

«Конечно, я расстроен , потому что я очень хотел хотя бы издалека увидеть Трампа. Я его большой фанат. Но я понимаю, что безопасность людей гораздо важнее, – сказал он. – И я думаю, что церемония внутри будет безопаснее для самого президента, потому что он уже пережил два покушения».