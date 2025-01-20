Трамп поручил организовать разговор с Путиным в ближайшие дни после инаугурации

Трамп поручил организовать разговор с Путиным в ближайшие дни после инаугурацииПо информации CNN, он хочет обсудить проведение личной встречи в ближайшие месяцы
Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после его инаугурации. Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Трамп и его команда надеются быстро приступить к работе над планом урегулирования, который может быть реализован в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем прямого разговора с Путиным. Несколько недель назад чиновники из команды Трампа по национальной безопасности начали готовиться к разговору с российским лидером. Телеканал отмечает, что назначена ли дата этого разговора – неизвестно.
CNN подчеркивает, что любые переговоры между двумя лидерами будут отражать резкое отступление от подхода президента США Джо Байдена. Он не разговаривал напрямую с Путиным почти три года. Трамп смотрит на вещи иначе. По его мнению, прямое взаимодействие с Путиным – это именно то, что нужно для поиска решения, которое положит конец конфликту.
Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.
В ответ на подобные публикации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Трампа или официальных назначений. При этом предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, отметил Песков.