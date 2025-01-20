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Трамп поручил организовать разговор с Путиным в ближайшие дни после инаугурации

По информации CNN, он хочет обсудить проведение личной встречи в ближайшие месяцы
Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после его инаугурации. Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп и его команда надеются быстро приступить к работе над планом урегулирования, который может быть реализован в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем прямого разговора с Путиным. Несколько недель назад чиновники из команды Трампа по национальной безопасности начали готовиться к разговору с российским лидером. Телеканал отмечает, что назначена ли дата этого разговора – неизвестно.

CNN подчеркивает, что любые переговоры между двумя лидерами будут отражать резкое отступление от подхода президента США Джо Байдена. Он не разговаривал напрямую с Путиным почти три года. Трамп смотрит на вещи иначе. По его мнению, прямое взаимодействие с Путиным – это именно то, что нужно для поиска решения, которое положит конец конфликту.

Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.

В ответ на подобные публикации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Трампа или официальных назначений. При этом предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, отметил Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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