Трамп поручил организовать разговор с Путиным в ближайшие дни после инаугурации

Трамп и его команда надеются быстро приступить к работе над планом урегулирования, который может быть реализован в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем прямого разговора с Путиным. Несколько недель назад чиновники из команды Трампа по национальной безопасности начали готовиться к разговору с российским лидером. Телеканал отмечает, что назначена ли дата этого разговора – неизвестно.