Клишас на фоне инаугурации Трампа напомнил о враждебности США
Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале, что США остаются для России враждебным государством.
«Американская идеология исключительности, которую исповедуют и республиканцы и демократы, отрицает право на суверенитет других государств и право на равную безопасность для всех», – написал он.
При этом Клишас отметил, что диалог с Соединенными Штатами по отдельным вопросам может «служить улучшению взаимопонимания».
Президент РФ Владимир Путин поздравил избранного лидера США Дональда Трампа со вступлением в должность главы государства 20 января. Путин отметил, что власти РФ видят заявления Трампа и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией, «прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», а также слышат его высказывания о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.
CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после его вступления в должность. Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине.