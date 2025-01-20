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Клишас на фоне инаугурации Трампа напомнил о враждебности США

Ведомости

Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале, что США остаются для России враждебным государством.

«Американская идеология исключительности, которую исповедуют и республиканцы и демократы, отрицает право на суверенитет других государств и право на равную безопасность для всех», – написал он.

При этом Клишас отметил, что диалог с Соединенными Штатами по отдельным вопросам может «служить улучшению взаимопонимания».

Президент РФ Владимир Путин поздравил избранного лидера США Дональда Трампа со вступлением в должность главы государства 20 января. Путин отметил, что власти РФ видят заявления Трампа и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией, «прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», а также слышат его высказывания о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.

CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после его вступления в должность. Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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