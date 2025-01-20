Клишас на фоне инаугурации Трампа напомнил о враждебности США

Президент РФ Владимир Путин поздравил избранного лидера США Дональда Трампа со вступлением в должность главы государства 20 января. Путин отметил, что власти РФ видят заявления Трампа и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией, «прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», а также слышат его высказывания о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.