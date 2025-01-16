Ушаков: Путин и Трамп могут в любой момент позвонить друг другу

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил Зарубину, что сейчас отсутствуют какие-либо контакты, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи Путина и Трампа. Лавров напомнил, что на одной из пресс-конференций глава России подтвердил готовность РФ к переговорам при поступлении серьезного предложения.