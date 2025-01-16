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Ушаков: Путин и Трамп могут в любой момент позвонить друг другу

Ведомости

Президент России Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп могут в любой момент позвонить друг другу. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Президент США и президент России в любой момент могут стать инициаторами возможного телефонного разговора», – сказал Ушаков.

Однако он уточнил, что по сложившимся традициям инициатором диалога становится приходящий во власть президент или глава правительства. «Мы <...> будем ждать, когда Трамп нам позвонит», – подытожил Ушаков.

Помощник президента в очередной раз подтвердил, что Россия готова к конструктивному диалогу с новой администрацией США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил Зарубину, что сейчас отсутствуют какие-либо контакты, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи Путина и Трампа. Лавров напомнил, что на одной из пресс-конференций глава России подтвердил готовность РФ к переговорам при поступлении серьезного предложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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