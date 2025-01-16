Ушаков: Путин и Трамп могут в любой момент позвонить друг другу
Президент России Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп могут в любой момент позвонить друг другу. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Президент США и президент России в любой момент могут стать инициаторами возможного телефонного разговора», – сказал Ушаков.
Однако он уточнил, что по сложившимся традициям инициатором диалога становится приходящий во власть президент или глава правительства. «Мы <...> будем ждать, когда Трамп нам позвонит», – подытожил Ушаков.
Помощник президента в очередной раз подтвердил, что Россия готова к конструктивному диалогу с новой администрацией США.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил Зарубину, что сейчас отсутствуют какие-либо контакты, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи Путина и Трампа. Лавров напомнил, что на одной из пресс-конференций глава России подтвердил готовность РФ к переговорам при поступлении серьезного предложения.