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Лавров сообщил об отсутствии контактов насчет подготовки встречи Путина и Трампа

Ведомости

В настоящее время отсутствуют какие-либо контакты, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи президента России Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Если у них [CША] это вызревает, и они хотят такую встречу готовить, мы дождемся предложений, мяч на их стороне. Не мы прерывали наши связи, наши регулярные консультации», – сказал глава российского МИД.

Лавров напомнил, что на одной из пресс-конференций Путин подтвердил готовность России к переговорам при поступлении серьезного предложения.

«Это услышал Трамп и на своей пресс-конференции сказал: «Вот, Путин хочет переговоров, и я готов». Ну, понимаете, это все пока еще в такой, достаточно неконкретной стадии», – отметил министр.

4 января Трамп сообщил телеканалу Newsmax, что планирует встретиться с Путиным вскоре после своей инаугурации, которая состоится 20 января. 12 января будущий помощник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что ожидает телефонного разговора Трампа и Путина в «ближайшие дни и недели».

Трамп объявил о подготовке к встрече с Путиным 9 января, не обозначая конкретных сроков. Избранный американский лидер подчеркивал, что любая такая встреча, если она пройдет, состоится после его инаугурации.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия не станет требовать «никаких условий» для встречи лидеров США и России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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