Лавров сообщил об отсутствии контактов насчет подготовки встречи Путина и Трампа
В настоящее время отсутствуют какие-либо контакты, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи президента России Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
«Если у них [CША] это вызревает, и они хотят такую встречу готовить, мы дождемся предложений, мяч на их стороне. Не мы прерывали наши связи, наши регулярные консультации», – сказал глава российского МИД.
Лавров напомнил, что на одной из пресс-конференций Путин подтвердил готовность России к переговорам при поступлении серьезного предложения.
«Это услышал Трамп и на своей пресс-конференции сказал: «Вот, Путин хочет переговоров, и я готов». Ну, понимаете, это все пока еще в такой, достаточно неконкретной стадии», – отметил министр.
4 января Трамп сообщил телеканалу Newsmax, что планирует встретиться с Путиным вскоре после своей инаугурации, которая состоится 20 января. 12 января будущий помощник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что ожидает телефонного разговора Трампа и Путина в «ближайшие дни и недели».
Трамп объявил о подготовке к встрече с Путиным 9 января, не обозначая конкретных сроков. Избранный американский лидер подчеркивал, что любая такая встреча, если она пройдет, состоится после его инаугурации.
10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия не станет требовать «никаких условий» для встречи лидеров США и России.