В Кремле допустили встречу Трампа и Путина без предварительных условий

В отличие от Байдена, Трамп готов к прямому диалогу с Россией и это пока что единственная разница в его подходе к дипломатии, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Эксперт объяснил, что желание Трампа закончить украинский конфликт подразумевает максимальное учитывание американских интересов. «Он будет настаивать на прекращении огня и уже после этого предполагает начать расширенный переговорный процесс. Трамп может отказаться брать Украину в НАТО, но, вероятно, захочет сохранить ее в качестве форпоста альянса, продолжая военно-техническое партнерство с Киевом. Россию такое не устраивает», – сказал американист. По мнению Суслова, если переговоры между Трампом и Путиным состоятся, то ждать от них быстрых результатов в части прекращения украинского конфликта не следует.