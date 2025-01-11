В Кремле допустили встречу Трампа и Путина без предварительных условий

В Кремле допустили встречу Трампа и Путина без предварительных условийЭксперты не ждут от возможной встречи быстрых результатов
Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи президента Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 10 января 2025 г. Он добавил, что для встречи достаточно обоюдного желания обеих сторон.
Пресс-секретарь президента отметил отсутствие конкретики по вопросу, но уточнил, что она ожидается после того, как Трамп «войдет в Овальный кабинет». Его инаугурация состоится 20 января.
«Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки и в том числе с Дональдом Трампом. Президент сам об этом неоднократно говорил, <...> и никакие условия для этого не требуются, требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога», – сказал Песков.
За несколько часов до этого в ходе очередной пресс-конференции на встрече с губернаторами-республиканцами сам Трамп заявил, что его команда занимается организацией встречи с российским лидером, но не уточнил, когда и где она может состояться. «Он [Путин] хочет встретиться. И мы готовимся к этому», – сказал Трамп (цитата по Reuters). На предыдущей пресс-конференции 7 января он сказал журналистам, что надеется поговорить с Путиным в течение полугода после своей инаугурации.
Ожидания внешних и внутренних наблюдателей
Новости о возможной встрече между политиками появились после публикации в газете Financial Times (FT) от 9 января, согласно которой европейские чиновники считают, что Трамп продолжит военную и финансовую поддержку Украины. Два источника FT в Европе заявили об отсутствии у команды будущего президента конкретных планов урегулирования. «Вся команда одержима силой, желанием выглядеть сильными, они меняют подход к Украине», – говорят собеседники издания. Одной из причин такой позиции они назвали нежелание Трампа и его советников быть уличенными в слабости так, как это было с действующим президентом США Джо Байденом после вывода американских войск из Афганистана в августе 2021 г.
В качестве подтверждения FT привели слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Отвечая на вопросы журналистов 9 января, она заявила, что Трамп ранее сумел доказать способность совмещать дипломатию и сдерживание, намекая на то, что он не откажется от поддержки Киева, по ее мнению. Мелони встречалась с Трампом и возможными членами его будущей внешнеполитической команды 5 января в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
При этом претендент на пост спецпосланника Белого дома по России и Украине Кит Келлог заявил 8 января в интервью Fox News, что Трамп хочет закончить конфликт как можно быстрее. «Я думаю, что они [Путин, Трамп и президент Украины Владимир Зеленский] придут к приемлемому решению в ближайшее время. Когда я говорю про ближайшее время, …лично я бы ориентировался на время в течение 100 дней (предположительно, имеются в виду первые 100 дней администрации Трампа. – “Ведомости”).
Одновременно Келлог подчеркнул проукраинский настрой Трампа перед возможным диалогом: «Он не пытается дать что-то Путину или русским, он, на самом деле, пытается спасти Украину и ее суверенитет. Он позаботится о том, чтобы это [вариант сделки по завершению конфликта] было приемлемым и справедливым».
Путин неоднократно говорил о готовности встретиться с Трампом.
Калейдоскоп планов
Келлог – один из соавторов так называемого «плана по Украине», который был якобы передан на рассмотрение Трампу в конце июня 2024 г., как тогда сообщило агентство Reuters. Согласно этому плану, Киев сможет рассчитывать на продолжение американской помощи, только если Украина согласится участвовать в переговорном процессе. Условия режима прекращения огня будут согласованы исходя из ситуации на поле боя на момент переговоров. Также в июне экс-советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен (2019-2021 гг.) написал статью в журнал Foreign Affairs, где предложил поставлять «летальную» помощь Киеву и дальше, но если за нее будут согласны платить европейские союзники США.
Будущий вице-президент США Джеймс Вэнс во время участия в подкасте Shawn Ryan Show 11 сентября 2024 г. дал свое видение планов Трампа по урегулированию кризиса. «Как мне кажется, это будет выглядеть: Трамп скажет украинцам, русским и европейцам: «Ребята, вам нужно выяснить, как выглядит мирное урегулирование». И затем Вэнс перечислил предположительные условия этого решения: «Нынешняя демаркационная линия между Украиной и Россией становится как демилитаризованная зона <...> Украина сохраняет суверенитет, Россия получает гарантии нейтралитета от Украины. Она [Украина] не присоединяется к НАТО <...> И думаю, это будет выглядеть приблизительно так».
Мнение экспертов
Трамп вернул переговоры как инструмент в обиход американской политики на российском направлении, и это позитивный сигнал, но он не гарантирует позитивных изменений в самих отношениях, считает советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Илья Кравченко.
Он объяснил, что вне зависимости от личных позиций президента США санкционная и военная машины страны работают по своим правилам и ориентируются на внешнеполитический истеблишмент. Демократическая и республиканская части последнего не рассматривают Россию как партнера, видя в ней противника. «Подавляющая часть республиканцев, критикующих помощь Украине, делают это не из геополитической мудрости, а из финансовых интересов США, как и Трамп», – подчеркнул эксперт.
Кроме того, Кравченко считает необходимым дождаться утверждения сенатом членов будущей внешнеполитической команды Трампа. «Пока гарантированно только назначение Майка Уолтца на пост советника по нацбезопасности, так как для этой должности не предусмотрено утверждение сенатом. Но пока неизвестно, например, сможет ли телеведущий Пит Хегсет занять пост министра обороны», – сказал он.
В целом, продолжает американист, пока Трамп не предлагает ничего, кроме слов, которые даже в случае постепенной реализации на деле могут иметь ограниченный характер из-за многих внутри- и внешнеполитических факторов.
В отличие от Байдена, Трамп готов к прямому диалогу с Россией и это пока что единственная разница в его подходе к дипломатии, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Эксперт объяснил, что желание Трампа закончить украинский конфликт подразумевает максимальное учитывание американских интересов. «Он будет настаивать на прекращении огня и уже после этого предполагает начать расширенный переговорный процесс. Трамп может отказаться брать Украину в НАТО, но, вероятно, захочет сохранить ее в качестве форпоста альянса, продолжая военно-техническое партнерство с Киевом. Россию такое не устраивает», – сказал американист. По мнению Суслова, если переговоры между Трампом и Путиным состоятся, то ждать от них быстрых результатов в части прекращения украинского конфликта не следует.
Эксперт также видит опасность в возможных попытках Трампа «надавить» на Россию новыми санкциями и расширением военной поддержки Украины. В первом случае он может ввести дополнительные ограничения в отношении российского энергосектора. Но с наращиванием помощи Киеву Трампу будет сложнее, так как качественное увеличение грозит серьезной эскалацией – чего он не хочет, а на количественное у США недостаточно оружейных запасов, резюмировал Суслов.