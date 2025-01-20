Экс-советник Бэннон: Украина может превратиться во «Вьетнам Трампа»

Экс-советник Трампа раскритиковал и идею угрозы для России увеличения поставок вооружения на Украину в случае, если российские власти откажутся от переговоров. По его мнению, в таком случае США только больше будут втягиваться в конфликт, а он, в свою очередь, не соответствует национальным интересам США, отмечает стратег.