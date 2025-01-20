Экс-советник Бэннон: Украина может превратиться во «Вьетнам Трампа»
После вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность Украина может превратиться во «Вьетнам Трампа». Именно поэтому конфликт необходимо завершить как можно скорее. Об этом заявил бывший советник Трампа Стив Бэннон в интервью Politico.
Как отмечает Бэннон, президент США должен объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт необходимо заканчивать. Бэннон также поддерживает сокращение помощи Украине.
Экс-советник Трампа раскритиковал и идею угрозы для России увеличения поставок вооружения на Украину в случае, если российские власти откажутся от переговоров. По его мнению, в таком случае США только больше будут втягиваться в конфликт, а он, в свою очередь, не соответствует национальным интересам США, отмечает стратег.
17 января госсекретарь ушедшей американской администрации Энтони Блинкен заявил, что Трамп может заключить «хорошую сделку» по Украине при согласии Киева.
20 января на последнем митинге Трамп коротко упомянул конфликт на Украине, пообещав положить конец ему и «хаосу» на Ближнем Востоке.