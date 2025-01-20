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Экс-советник Бэннон: Украина может превратиться во «Вьетнам Трампа»

Ведомости

После вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность Украина может превратиться во «Вьетнам Трампа». Именно поэтому конфликт необходимо завершить как можно скорее. Об этом заявил бывший советник Трампа Стив Бэннон в интервью Politico.

Как отмечает Бэннон, президент США должен объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт необходимо заканчивать. Бэннон также поддерживает сокращение помощи Украине.

Экс-советник Трампа раскритиковал и идею угрозы для России увеличения поставок вооружения на Украину в случае, если российские власти откажутся от переговоров. По его мнению, в таком случае США только больше будут втягиваться в конфликт, а он, в свою очередь, не соответствует национальным интересам США, отмечает стратег.

17 января госсекретарь ушедшей американской администрации Энтони Блинкен заявил, что Трамп может заключить «хорошую сделку» по Украине при согласии Киева.

20 января на последнем митинге Трамп коротко упомянул конфликт на Украине, пообещав положить конец ему и «хаосу» на Ближнем Востоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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