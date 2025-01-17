Блинкен: Трамп может заключить «хорошую сделку» по Украине при согласии Киева

Команда избранного президента США пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, теперь его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это расценивается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.