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Блинкен: Трамп может заключить «хорошую сделку» по Украине при согласии Киева

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп может заключить «хорошую сделку» по Украине при согласии Киева, заявил госсекретарь уходящей американской администрации Энтони Блинкен, выступая с прощальным обращением в Госдепе.

«Будущая администрация находится в том положении, когда, если украинцы захотят и решат, она сможет помочь заключить хорошую сделку. А президент Трамп говорит о хороших, сильных сделках. Я думаю, что у нас есть возможность заключить такую сделку», – сказал Блинкен.

Команда избранного президента США пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, теперь его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это расценивается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Трампа или официальных назначений. Песков отметил, что предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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