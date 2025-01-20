Трамп на последнем митинге перед инаугурацией пообещал «вернуть страну»Люди стояли в очереди несколько часов, чтобы услышать избранного президента
Избранный президент США Дональд Трамп выступил перед многотысячной толпой на последнем митинге перед своей инаугурацией, пообещав восстановить страну и вернуть ее на «правильный путь». Он заявил, что отменит все «глупые» указы администрации своего предшественника Джо Байдена в первые часы после вступления в должность.
О чем еще говорил будущий президент, и чего ждут от его второго срока сторонники – в репортаже «Ведомостей» из Вашингтона.
Победный митинг
Вечером19 января Трамп на крытом стадионе Capital One Arena в Вашингтоне провел митинг «Сделаем Америку снова великой» («Make America Great Again Victory Rally»), на котором отметил свою победу, выразил благодарность сторонникам, а также обозначал дальнейшие цели и приоритеты.
«Мы победили, – сказал Трамп в самом начале своего выступления. – Я в восторге от того, что снова с вами, с такими множеством друзей, сторонников и настоящих американских патриотов накануне того, как мы вернем нашу страну. Вот что мы собираемся сделать: вернуть нашу страну».
Инаугурация Трампа состоится 20 января. В этот день избранный президент США должен принести клятву верности американской конституции и официально вступить в должность.
«Завтра в полдень закроется занавес четырех долгих лет американского упадка, и мы начнем совершенно новый день американской силы и процветания, достоинства и гордости, – сказал Трамп. – Раз и навсегда мы покончим с правлением провалившегося и коррумпированного политического истеблишмента в Вашингтоне.. Мы больше не будем это терпеть… Мы снова сделаем Америку великой».
Трамп поблагодарил всех , кто его поддерживал и тех, кто приехал в Вашингтон, чтобы принять участие в инаугурационных мероприятиях.
«Мы прошли через многое вместе, и в течение следующих четырех лет я буду бороться за вас. Каждый день мы будем бороться за вас, – сказал он. – 75 дней назад мы добились самой эпической политической победы, которую когда-либо видела наша страна. Выборы 2024 г. стали самыми важными выборами в истории Америки».
Стадион Capital One Arena, на котором Трамп собрал митинг, – домашняя площадка команды НХЛ Washington Capitals. Избранный президент США хоть и чувствовал себя на сцене хозяином положения, но все же не забыл, что он в гостях.
«Я хочу поблагодарить владельцев этого стадиона… Их команда прекрасно играет и [Александр] Овечкин – великий игрок», – сказал Трамп. Хоккеиста Овечкина, который уже вплотную приблизился к рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ, в Америке любят.
47-й президент США решил позвать на сцену миллиардера Илона Маска, которого Трамп прочит в будущие руководители будущего Департамента эффективности правительства. Маск вышел вместе с маленьким сыном, чтобы кратко обратиться к собравшимся.
«Мы с нетерпением ждем возможности начать перемены», – сказал Маск. Толпа приветствовала это заявление криками.
Обещание молниеносных мер
Трамп в своем выступлении заявил, что его администрация получает в наследство катастрофы как внутри страны, так и за рубежом, экономику, страдающую от инфляции и высоких процентных ставок, а также кризис на границе с Мексикой.
«Правительство не может позаботиться о своих гражданах в период чрезвычайных ситуаций. Посмотрите, что происходит в Лос-Анджелесе. Посмотрите, что происходит в Северной Каролине, – сказал он. – Однако начиная с завтрашнего дня, я буду действовать с исторической скоростью и силой, чтобы решить каждый кризис, стоящий перед нашей страной. Мы обязаны это сделать. Иначе у нас больше не будет страны».
Трамп сообщил, что он посетит Калифорнию 24 января, чтобы оценить ущерб, нанесенный лесными пожарами.
«Я также хочу выразить нашу любовь всем, кто пострадал от ужасных лесных пожаров, охвативших Калифорнию. Мы молимся за вас всех. Мы любим вас всех. Мы очень скоро будем там. Я поеду туда в пятницу, чтобы увидеть это своими глазами и помочь вернуть все в норму», – сказал он.
Трамп сообщил, что сразу после инаугурации намерен подписать десятки указов, которые вернут страну на правильный курс.
«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я принесу присягу, – добавил он. – Вам предстоит весело провести время, наблюдая за этим по телевизору завтра».
Особое внимание Трамп уделил нелегальной иммиграции.
«К тому моменту, когда завтра зайдет солнце, вторжение на наши границы прекратится и все те, кто нелегально пересекает наши границы, так или иначе начнут возвращаться домой, – заявил он. – Скоро начнется самая масштабная операция по депортации в истории Америки».
Трамп также сообщил, что указы в первый день также коснутся сферы энергетики.
«Мы положим конец войне Байдена против американской энергетики и освободим наши энергетические ресурсы, чтобы быстро победить инфляцию и достичь самых низких цен на энергию и электричество в мире», – сообщил он.
Белый дом, добавил избранный президент, будет использовать чрезвычайные полномочия в сфере искусственного интеллекта (ИИ), чтобы позволить странам, предпринимателям и людям с большими средствами строить крупные заводы. Кроме того, в первые часы у власти Трамп собирается внести изменения в экологическую политику.
Инвестиции
Во время митинга Трамп объявил, что генеральный директор Apple Тим Кук собирается сделать «масштабные инвестиции» в экономику США в свете победы Трампа на выборах.
Избранный президент США заметил, что еще до вступления в должность результаты американских выборов произвели «эффект Трампа» на экономику.
«С момента выборов фондовый рынок взлетел, а оптимизм малого бизнеса достиг рекордных 41 пунктов – самого высокого уровня за 39 лет. Биткойн побил один рекорд за другим», – объяснил он.
Трамп также сообщил о разблокировке платформы TikTok. Избранный президент предложил, чтобы США владели половиной популярной социальной сети, чтобы удовлетворить закон, который требует от китайской компании продать его. Трамп объяснил, что решил спасти TikTok, потому что эта платформа помогала ему достучаться до молодого избирателя. По его словам, платформа имеет «огромную» аудиторию, а прекращение ее работы в США приведет к потере рабочих мест для американцев.
«У нас нет выбора. Мы должны сохранить много рабочих мест, – сказал Трамп. – Мы не хотим отдавать наш бизнес Китаю. Мы не хотим отдавать наш бизнес другим людям».
Избранный президент напомнил, что благодаря его победе на выборах, компания DAMAC Properties из ОАЭ объявила о намерении инвестировать $20-40 млрд в США, а японский SoftBank –$100 -200 млрд.
Железный купол для США
Трамп сообщил, что планирует поручить Пентагону построить систему противоракетной обороны «Железный купол» для США.
«Мы снова укрепим и модернизируем наши вооруженные силы, мы уже это делали», – сказал он.
Трамп также коротко упомянул конфликт на Украине, пообещав положить конец ему и «хаосу» на Ближнем Востоке.
«Я <...> предотвращу третью мировую войну, и вы даже не представляете, как близки мы к этому», – заявил он.
Планы на второй срок
Заканчивая свое выступление, Трамп еще раз рассказал о том, что его администрация планирует делать в следующие четыре года.
«Мы сократим ваши налоги и инфляцию, снизим цены, вернем их обратно, повысим ваши зарплаты и вернем тысячи фабрик в США, прямо туда, где они должны быть, и это будет сделано с помощью тарифов и разумной политики, – сказал он. – Мы будем покупать американское и нанимать американцев».
Также, продолжил Трамп, власти будут учить детей любить страну, уважать ее историю и флаг. Кроме того, избранный президент США пообещал искоренить насилие в городах и дать полиции поддержку, защиту, ресурсы и уважение, которые она заслуживает.
«Мы восстановим наши когда-то великие города, включая нашу столицу Вашингтон, сделав их снова безопасными, чистыми и красивыми», – добавил он. – Мы не хотим, чтобы люди приезжали в Вашингтон и становились жертвами грабежей, стрельбы, убийств. Мы остановим это».
Будущий президент также пообещал защищать религиозную свободу, восстановить свободу слова и поддерживать право на хранение и ношение оружия.
«После многих лет строительства иностранных государств, охраны иностранных границ и защиты иностранных земель, мы наконец-то будем строить нашу страну, защищать наши границы и защищать наших граждан. – сказал он. – Мы снова будем свободной и гордой нацией, и это случится завтра, в полдень. Каждый в нашей стране будет процветать. Каждая семья будет жить лучше, и каждый день будет полон возможностей и надежды, а также будет наполнен тем, что называется Американской мечтой, о которой уже давно никто не говорит».
Многочасовое ожидание речи
Речь Трампа продлилась менее часа, но чтобы попасть на митинг многие сторонники Трампа занимали места еще с ночи, а к 7:00 очередь растянулась на десятки кварталов вокруг стадиона Capital One Arena в Вашингтоне.
Мероприятие должно было начаться в 15:00, выступление Трампа запланировали на 17:00, но так как стадион вмещает всего 20 000 человек, а желающих попасть на митинг было как минимум раза в три больше, люди готовы были стоять часами, чтобы попасть внутрь.
Ни начавшийся ледяной дождь с градом, ни резкое падение температуры не остановили сторонников будущего президента США. Корреспондент «Ведомостей» встретила приехавших на митинг сторонников Трампа из Канзаса и Вирджинии, Нью-Йорка и Калифорнии.
Лэрри Сталлард, пилот из Канзаса, приехал на инаугурацию, но из-за смены места ее проведения туда не попадает. Поэтому он решил провести несколько часов под дождем, чтобы увидеть того, за которого он голосовал три раза подряд.
«Я рад просто быть здесь , быть частью этой многотысячной очереди, – рассказал он. – Я рад, что этот день настал. Я просто восхищаюсь Трампом . Он снова сделает Америку великой. Для меня и людей, которых я знаю, важно, чтобы он вернул нам нормальную жизнь».
Майкл Васкес из Северной Каролины сказал корреспонденту «Ведомостей», что Трамп дает надежду американцам на перемены к лучшему.
«За последние четыре года цены на бензин и еду выросли до небес. Правительство переполнено расходами, и им наплевать на наши границы, они позволяют всем незаконным иммигрантам входить, – сказал он. – Нам нужно вернуть контроль, которого не было при администрации Байдена. Трамп может все это сделать».
При Байдене, считает Васкес, внешняя политика стала важнее внутренней. «Президент должен сначала позаботиться о США, и это то, что Трамп собирается делать. У нас в Америке столько проблем. Последние четыре года я называю мусором. Сейчас настало время вернуть нашу страну», – отметил он.
Настроение среди сторонников Трампа было приподнятое. Все, с кем «Ведомостям» удалось поговорить, поделились, что чувствуют радость, единение и верят в то, что все будет теперь хорошо, как внутри страны, так и в мире.
Джим из горда Эшберн в штате Вирджиния сказал, что чувствует себя «очень счастливым».
«Я здесь, чтобы поддержать Трампа. Это все невероятно. Не могу дождаться завтра. Завтра уже 20 января. Давай, Трамп! Поехали!», – сказал он.
Акива приехал из Нью-Йорка рано утром и сразу побежал занимать очередь.
«Погода совершенно не имеет значения. Я не смогу быть на инаугурации, но по крайне мере я побывал здесь, со всеми этими замечательными людьми. Я взволнован, рад и настроен очень оптимистично на следующие четыре года, – сказал он. – Сегодня праздник, а следующие четыре года будут очень интересными».
Акива поделился, что, будучи евреем, чувствует себя более защищенным с таким президентом, как Трамп.
«Я наконец-то чувствую себя в безопасности и хочу отпраздновать это вместе с новым президентом США, который друг еврейского народа», – сказал он.
Среди надписей на плакатах, которые держали участники митинга – «Добро пожаловать обратно, мистер президент», «Евреи за Трампа», Сделаем Америку снова великой», «Мы в тебя верим, 47–й президент» и др. Продавцы сувенирных товаров с надписями, посвященными Трампу и инаугурации , поделились с корреспондентом «Ведомостей», что в последние недели бьют рекорды по продажам.
Беспрецедентное количество правоохранительных органов охраняли мероприятие. Большинство улиц центра столицы перекрыты для движения при помощи бронемашин, бетонных блоков и грузовиков. Митинг прошел без инцидентов.
Трамп примет присягу в качестве 47-го президента США в полдень по местному времени. Из-за прогнозируемых низких температур инаугурация была перенесена внутрь здания Капитолия.