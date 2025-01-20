Трамп на последнем митинге перед инаугурацией пообещал «вернуть страну»

«После многих лет строительства иностранных государств, охраны иностранных границ и защиты иностранных земель, мы наконец-то будем строить нашу страну, защищать наши границы и защищать наших граждан. – сказал он. – Мы снова будем свободной и гордой нацией, и это случится завтра, в полдень. Каждый в нашей стране будет процветать. Каждая семья будет жить лучше, и каждый день будет полон возможностей и надежды, а также будет наполнен тем, что называется Американской мечтой, о которой уже давно никто не говорит».