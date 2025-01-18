Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Тысячи американцев вышли на протест в Вашингтоне

«Народный марш» прошел за сутки до ралли в поддержку Трампа и за два дня до его инаугурации
Людмила Чернова
Ведомости
Ведомости

Демонстрация под названием «Народный марш» в знак протеста против новой администрации США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне.

Хотя протестная активность вокруг второй инаугурации Трампа ниже, чем в 2017 г., в январе 2025-го все же запланированы несколько мероприятий. И «Народный марш» – самая масштабная из них.

С самого утра метро Вашингтона было переполнено людьми, спешащими на протест. Промозглая погода не остановила желающих пройтись по центру Вашингтона и выразить свое недовольство результатами выборов и планами следующей администрации.

Сотни человек организаторы привезли в американскую столицу на автобусах из других штатов, включая Коннектикут, Делавэр, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северную Каролину, Пенсильванию, Мэн, Огайо и Род-Айленда.

Местами сбора участников стали три площади в центре города. На Фаррагут сквер (Farragut Square) собрались активисты, которые фокусируются на проблемах демократии, иммиграции, антимилитаризме и климате. На площади Макферсон (McPherson Square) встретились митингующие, выступающие против полицейского насилия и тюремной системы. В парке Франклина (Franklin Park) собрались люди, которых волнуют вопросы гендерной справедливости и репродуктивных прав.

Из этих трех локаций участники мероприятия маршем прошли к мемориалу Линкольна и там провели общий митинг, который продлились около двух часов.

Ведомости
1  / 5

Ведомости

Люди несли плакаты и баннеры с надписями: «Я служила в армии США восемь лет не для того, что бы у меня отобрали права», «Место женщины – в сопротивлении», «Прочь руки от наших тел», «Остановите повестку Трампа», и много других, включая надписи с нецензурной лексикой.

Демонстрация прошла без происшествий, с большим количеством представителей правоохранительных органов.

Во время митинга перед собравшимися выступили прогрессивные спикеры, отстаивающие права на репродуктивное здоровье и расовую справедливость, включая главу организации Women’s March Рэйчел Кармону.

Организаторы заявляют, что проводят марш, потому что верят, что «новое социальное движение может подняться, чтобы противостоять тому, что они называют "трампизмом"».

В 2017 г. после победы Трампа над Хиллари Клинтон именно Woman’s March провела в нескольких городах страны первый и самый крупный однодневный протест в истории США. Он состоялся на следующий день после инаугурации Трампа, 21 января, и тогда только в американской столице в нем приняли участие около 500 000 человек.

Woman’s March координирует и нынешний «Народный марш», однако демонстрации, хотя они проходят не только в Вашингтоне, явно менее масштабные, чем в 2017 г.

Аналогично, демонстрация 18 января, как ожидается, не привлечет столь большого числа участников. Полиция Вашингтона прогнозирует толпу в районе 25 000 человек, в то время как организаторы называют цифру в 50 000.

18 января избранный президент Трамп прибудет в Вашингтон. у него запланирован прием на его гольф-курорте в Стерлинге, штат Вирджиния. Избранный вице-президентом Джей Ди Вэнс вечером должен появиться на ужине в Национальной галерее искусства.

В выходные – точное время неизвестно – семьи американских заложников, удерживаемых в Газе, встретятся с членами новой администрации Трампа. Эти семьи также планируют присутствовать на инаугурации 20 января.

А 19 января на стадионе Capital One Arena пройдет митинг в поддержку Трампа. Ожидается, что на нем соберутся несколько тысяч сторонников нового президента США.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных