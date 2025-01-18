Тысячи американцев вышли на протест в Вашингтоне«Народный марш» прошел за сутки до ралли в поддержку Трампа и за два дня до его инаугурации
Демонстрация под названием «Народный марш» в знак протеста против новой администрации США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне.
Хотя протестная активность вокруг второй инаугурации Трампа ниже, чем в 2017 г., в январе 2025-го все же запланированы несколько мероприятий. И «Народный марш» – самая масштабная из них.
С самого утра метро Вашингтона было переполнено людьми, спешащими на протест. Промозглая погода не остановила желающих пройтись по центру Вашингтона и выразить свое недовольство результатами выборов и планами следующей администрации.
Сотни человек организаторы привезли в американскую столицу на автобусах из других штатов, включая Коннектикут, Делавэр, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северную Каролину, Пенсильванию, Мэн, Огайо и Род-Айленда.
Местами сбора участников стали три площади в центре города. На Фаррагут сквер (Farragut Square) собрались активисты, которые фокусируются на проблемах демократии, иммиграции, антимилитаризме и климате. На площади Макферсон (McPherson Square) встретились митингующие, выступающие против полицейского насилия и тюремной системы. В парке Франклина (Franklin Park) собрались люди, которых волнуют вопросы гендерной справедливости и репродуктивных прав.
Из этих трех локаций участники мероприятия маршем прошли к мемориалу Линкольна и там провели общий митинг, который продлились около двух часов.
Люди несли плакаты и баннеры с надписями: «Я служила в армии США восемь лет не для того, что бы у меня отобрали права», «Место женщины – в сопротивлении», «Прочь руки от наших тел», «Остановите повестку Трампа», и много других, включая надписи с нецензурной лексикой.
Демонстрация прошла без происшествий, с большим количеством представителей правоохранительных органов.
Во время митинга перед собравшимися выступили прогрессивные спикеры, отстаивающие права на репродуктивное здоровье и расовую справедливость, включая главу организации Women’s March Рэйчел Кармону.
Организаторы заявляют, что проводят марш, потому что верят, что «новое социальное движение может подняться, чтобы противостоять тому, что они называют "трампизмом"».
В 2017 г. после победы Трампа над Хиллари Клинтон именно Woman’s March провела в нескольких городах страны первый и самый крупный однодневный протест в истории США. Он состоялся на следующий день после инаугурации Трампа, 21 января, и тогда только в американской столице в нем приняли участие около 500 000 человек.
Woman’s March координирует и нынешний «Народный марш», однако демонстрации, хотя они проходят не только в Вашингтоне, явно менее масштабные, чем в 2017 г.
Аналогично, демонстрация 18 января, как ожидается, не привлечет столь большого числа участников. Полиция Вашингтона прогнозирует толпу в районе 25 000 человек, в то время как организаторы называют цифру в 50 000.
18 января избранный президент Трамп прибудет в Вашингтон. у него запланирован прием на его гольф-курорте в Стерлинге, штат Вирджиния. Избранный вице-президентом Джей Ди Вэнс вечером должен появиться на ужине в Национальной галерее искусства.
В выходные – точное время неизвестно – семьи американских заложников, удерживаемых в Газе, встретятся с членами новой администрации Трампа. Эти семьи также планируют присутствовать на инаугурации 20 января.
А 19 января на стадионе Capital One Arena пройдет митинг в поддержку Трампа. Ожидается, что на нем соберутся несколько тысяч сторонников нового президента США.