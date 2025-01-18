Тысячи американцев вышли на протест в Вашингтоне

В 2017 г. после победы Трампа над Хиллари Клинтон именно Woman’s March провела в нескольких городах страны первый и самый крупный однодневный протест в истории США. Он состоялся на следующий день после инаугурации Трампа, 21 января, и тогда только в американской столице в нем приняли участие около 500 000 человек.