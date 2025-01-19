Гренландский вопрос: как США покупали чужие территории

Американцы прицениваются к Гренландии не в первый раз. Еще в 1867 г. эту идею лоббировал госсекретарь США Уильям Генри Сьюард. Правда, понимания у соотечественников она тогда не нашла. В 1910 г. американские власти вернулись к этой идее. Посол США в Дании Морис Фрэнсис Иганс предложил сложную схему, по которой Дания отдает США Гренландию, а взамен получает остров Минданао на юге Филиппин. В свою очередь этот остров Дания рассчитывала поменять на собственные земли, потерянные полвека назад в результате австро-прусско-датской войны. Речь о Южной Ютландии или, по-немецки, Шлезвиге. Впрочем, комбинацию тогда так и не реализовали, а Ютландию датчане вернули в 1920 г. по итогам Первой мировой войны.