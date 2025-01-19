Гренландский вопрос: как США покупали чужие территории

Гренландский вопрос: как США покупали чужие территорииДании не впервой продавать Америке свои острова
Члены палаты представителей США из числа республиканцев подготовили законопроект, который позволит Дональду Трампу уже 20 января начать переговоры с Данией «с целью обеспечить приобретение Гренландии». Прирасти, расплатившись долларами, – дело для американцев привычное. Так они получили добрую половину своей территории.
Датские острова
Американцы прицениваются к Гренландии не в первый раз. Еще в 1867 г. эту идею лоббировал госсекретарь США Уильям Генри Сьюард. Правда, понимания у соотечественников она тогда не нашла. В 1910 г. американские власти вернулись к этой идее. Посол США в Дании Морис Фрэнсис Иганс предложил сложную схему, по которой Дания отдает США Гренландию, а взамен получает остров Минданао на юге Филиппин. В свою очередь этот остров Дания рассчитывала поменять на собственные земли, потерянные полвека назад в результате австро-прусско-датской войны. Речь о Южной Ютландии или, по-немецки, Шлезвиге. Впрочем, комбинацию тогда так и не реализовали, а Ютландию датчане вернули в 1920 г. по итогам Первой мировой войны.
Следующее покушение на датские владения американцы предприняли без хитрых схем, просто предложив за Виргинские острова $25 млн. Сумма была сопоставима с половиной годового бюджета Дании тех лет. В 1916 г. прошел референдум, согласно результатам которого 64,2% жителей континентальной Дании высказались за продажу территории. На самих островах присоединение к США поддержали почти единогласно. 17 января 1917 г. Соединенные Штаты закрыли сделку. Кстати, получать американские паспорта островитяне начали только через 10 лет.
Но Гренландия не давала американцам покоя. В 1946 г. президент Гарри Труман предложил Дании за нее уже $100 млн, а в довесок пообещал часть нефтяных месторождений Аляски. Наконец, в 1967 г. при Линдоне Джонсоне госдепартамент снова поинтересовался, не продаст ли Дания Гренландию и Исландию. Впрочем, оба раза американцы получили отказ.
Сейчас договариваться о сделке нужно не столько с Данией, сколько с самой Гренландией. В 1979 г. датский Фолькетинг (парламент) предоставил острову широкую автономию. Настолько широкую, что через десять лет Гренландия вышла из Европейского экономического сообщества (ЕЭС, предшественник ЕС), отстаивая свое право охотиться на тюленей, а Дания осталась в союзе. В 2009 г. провинция добилась еще большей автономии. По большому счету сейчас Дания отвечает только за внешнюю политику и оборону острова. Ну, и субсидирует половину его бюджета.
После последних заявлений Дональда Трампа король Дании Фредерик X доходчиво намекнул, что не отдаст Гренландию, изменив герб королевства. Раньше на четвертушке щита ютились гербы Гренландии (белый медведь), Фарерских островов (баран) и три короны – символ Кальмарской унии Дании, Норвегии и Швеции. Теперь медведь и баран получили каждый по собственной четверти щита.
Премьер-министр самой автономии Муте Эгеде заявил, что остров не продается, поскольку ценит свою независимость, причем одновременно как от США, так и от Дании. После парламентских выборов 2025 г. Эгеде обещает предпринять «важные шаги» по выходу Гренландии из состава Датского королевства. Благо законы Дании это позволяют.
Французские плантации
Америку начинали скупать еще у коренных индейцев буквально за копейки. Например, в 1626 г. губернатор Новых Нидерландов Петер Минейт заплатил за остров Манхэттен в своих владениях бижутерией, одеждой и ножами стоимостью менее 60 гульденов. Сейчас за все это барахло там не купить и квадратного метра.
Белые люди продавали свои земли куда дороже индейцев, хотя порой и они умудрялись продешевить. Крупнейшая земельная сделка была совершена в 1803 г., когда США неожиданно получили от французов Луизиану. Президент Томас Джефферсон тогда хотел всего лишь договориться о покупке порта Нью-Орлеан, стратегически важного для торгового пути по Миссисипи, и ряда прилегающих земель за $10 млн. К удивлению американцев, Наполеон предложил выкупить колонию целиком за $15 млн, то есть по 7 центов за га.
Речь шла о 2,1 млн кв. км – территории, вдвое превышающей площадь тогдашних США. Сейчас на купленных землях располагаются штаты Айова, Арканзас, Луизиана, Миссури и Небраска, а также частично Вайоминг, Канзас, Колорадо, Миннесота, Монтана, Оклахома, Северная и Южная Дакоты. Щедрость Наполеона объясняется просто: будущий император понимал, что ему не хватит войск, чтобы защитить заморские земли от Великобритании.
Испанское побережье
В аналогичном положении оказались испанцы, которые понимали, что Флориду, вернувшуюся под контроль короны по Версальскому мирному договору, просто не удержать. Четкой границы между американскими и испанскими владениями, проходившей по 31-й параллели, фактически не существовало, поэтому армия США регулярно вторгалась вглубь чужой территории. Например, чтобы разгромить беглых негров, обосновавшихся в форте Проспект-Блафф, или утихомирить проживавшие там племена семинолов.
В итоге 22 февраля 1819 г. был подписан договор Адамса-Ониса, по которому Испания отказалась от территориальных претензий на Флориду, а США – на испанский Техас. Корона не получила никакой денежной компенсаций, хотя американцы обязались урегулировать за свой счет все претензии к испанскому правительству со стороны тех, чье имущество пострадало во время борьбы за Флориду. Три года специальная комиссия собирала жалобы и в итоге выплатила почти $5,5 млн компенсаций.
Мексиканские прерии
Испания, кстати, зря беспокоилась о судьбе Техаса: вскоре она потеряла его вместе со всей Мексикой, которая в 1821 г. добилась независимости. А уже в 1836 г. сам Техас провозгласил независимость от Мексики, отстоял ее в вооруженной борьбе и через десять лет вошел в США, став 28-м штатом. Все это вылилось в американо-мексиканскую войну 1846-1848 гг., которую проиграла Мексика.
По условиям мирного договора она передала США 1,3 млн кв. км территорий, включая официальное признание потери Техаса. Ее площадь тогда уменьшилась примерно на 40%. Сейчас на бывших мексиканских землях находятся американские штаты Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта, Колорадо и часть Вайоминга. США выплатили за земли компенсацию в $15 млн и по отработанной с испанцами схеме приняли на себя оплату всех претензий к мексиканскому правительству – еще $3,25 млн.
В 1854 г. Мексика продала США Южную Калифорнию. Сейчас эти земли входят в состав штатов Аризона и Нью-Мексико. «Спасибо» нужно сказать американскому посланнику в Мексике Джеймсу Гадсдену, который до дипломатической службы работал президентом железнодорожной компании Южной Каролины и лоббировал прокладку по ее территории пути от Атлантического океана к Тихому. Гадсден убедил мексиканского президента Санта-Анну продать 120 000 кв. км за $10 млн.
Соглашение вызвало недовольство со стороны мексиканского населения и уже в следующем году Санта-Анну свергли. Проект строительства новой железной дороги при этом застопорился. Сначала отрасль впала в кризис, а затем в США началась Гражданская война. В итоге первые рельсы трансконтинентальной дороги на купленных Гадсденом землях были проложены только в 1878 г.
Российские долины
В начале XIX в. Россия тоже скупала земли в Америке. На территории современной Калифорнии русские основали крепость Росс, расплатившись с индейцами бижутерией, одеждой, топорами – словом, обычным недорогим набором. Правда, американских властей в Калифорнии в то время не было. Эти земли находились под управлением Испании, потом стали независимой Мексикой, а в 1848 г. были куплены США, но уже без российского анклава.
Форт-Росс основала полугосударственная колониальная торговая Российская-американская компания. Капитал в ней был полностью российский, а упоминание Америки указывало на континент, где она работала. Компания вела в Калифорнии сельское хозяйство, чтобы снабжать российские поселения на Аляске, строила корабли и зарабатывала на торговле пушниной. Однако с годами бизнес шел все хуже и хуже. В 1841 г. Форт-Росс и другие активы были проданы предприимчивому гражданину Мексики швейцарского происхождения Джону Саттеру. Через семь лет в Калифорнии нашли первые самородки и началась «золотая лихорадка».
Форт-Росс был продан всего за 42 857 руб. На эти деньги можно было купить неплохой особняк в центре Москвы. Есть версия, что Саттер недоплатил: треть отдал деньгами, часть пшеницей по завышенной цене, а часть и вовсе утаил. Другая версия гласит, что после начала «золотой лихорадки» все долги перед Россией были закрыты. В 2014 г. депутат Госдумы Михаил Дегтярев предложил МИД РФ оспорить сделку из-за невыполнения условий договора и вернуть американские земли в российскую собственность.
Российский север
Аляску продала не Екатерина, как утверждается в известной песне, а Александр II в 1867 г. Причин для этого было несколько. Во-первых, Россия столкнулась с экономическим кризисом. Деньги нужны были в том числе для обслуживания займа, полученного у Ротшильдов. Во-вторых, император опасался, что заокеанские владения плохо защищены и поэтому будут просто завоеваны. К тому моменту на Аляске уже было найдено золото, поэтому край заполонили искатели приключений. Контролировать их у российских властей не было никакой возможности.
Землю продали дружественным в тот момент США за $7,2 млн, что составляло менее 10% от занятой у Ротшильдов суммы, а в пересчете на гектар – дешевле 5 центов. Несмотря на смешную цену, США не проявляли интереса к покупке. Русским пришлось уговаривать и даже подкупать американских политиков. Российский посол Эдуард Стекль потратил на взятки $144 000, и несмотря на это решение о покупке Аляски было ратифицировано сенатом США с перевесом всего в один голос. Противники сделки называли новые земли «холодильником Сьюарда» (того самого госсекретаря, который хотел купить Гренландию) и ругали власти за напрасную трату денег. Впрочем, «золотая лихорадка» с лихвой окупила все расходы США.
Есть легенда, что денег за Аляску Россия так и не получила. Якобы они были переведены в Англию, где на них купили золотые слитки и на барке «Оркни» отправили в Санкт-Петербург. По пути барк затонул, а застраховавшая груз компания выплатила только часть ущерба и обанкротилась. На самом деле документы Госархива доказывают, что на американские деньги было куплено оборудование для Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московско-Рязанской железных дорог.
Филиппинские джунгли
В 1896 г. жители Филиппин восстали против испанского владычества. В борьбе за независимость им нужен был союзник и, казалось, они нашли его в лице США. Американцы пообещали поддержку и через два года начали войну с Испанией, которая быстро закончилась подписанием в декабре 1898 г. Парижского мирного договора. По нему США отошли острова Пуэрто-Рико и Гуам (являются неинкорпорированной организованной территорией, то есть не входят в США, но находятся под их управлением). Кроме того, американцы получили контроль над Кубой и Филиппинами.
С последними история вышла не совсем красивой. За пару месяцев до окончания войны Филиппины объявили о независимости, но США ее не признали. Вместо этого американцы прописали в Парижском договоре, что покупают эти острова у Испании за $20 млн. Островитяне возмущались, получив вместо независимости нового владельца. Президент острова Эмилио Агинальдо открыто говорил о новой войне, и вскоре она вскоре началась.
Толчком к боевым действиям стала гибель одного из филиппинцев ночью 4 февраля 1899 г. Скорее всего, он случайно зашел на территорию военной базы США, не понял часового, так как не знал английского, и был застрелен. Армия США быстро разгромила филиппинское ополчение, но в стране началась партизанская война. Формально она окончилась в 1902 г., когда плененный президент Агинальдо признал власть американцев, хотя в действительности партизанские набеги продолжались еще десять лет. Война обошлась США в $600 млн, то есть в 30 раз больше суммы, заплаченной Испании. А филиппинцы не успокоились, добившись сначала в 1935 г. автономии от США, а в 1946 г. – полной независимости.