«Доброжелательно относились к усилению могущества Соединенных Штатов»

Согласно документам, первыми из европейцев на побережье Аляски оказались моряки «Святого Гавриила». Под руководством подштурмана Ивана Федорова и геодезиста Михаила Гвоздева они прибыли в район мыса, который сейчас носит имя Принца Уэльского (первоначально он был назван в честь первооткрывателя Гвоздева), в августе 1732 г. Участники русской экспедиции не смогли исследовать территорию, но поговорили с местными жителями. «Пригреб чюкча в малой лодке… чюкча сказывал через толмача и сказывал о большой земле и на оной живут наши же чюкчи и лес на оной земле сказывал так же из ели, а про зверей сказывал, что имеются олени, куница и лисицы и бобры», – описывал разговор геодезист Гвоздев в рапорте «высокоблагородному господину флота капитану» Мартыну Шпанбергу.