«Доброжелательно относились к усилению могущества Соединенных Штатов»Как Россия получила, а потом потеряла Аляску
240 лет назад, 22 сентября 1784 г., на Аляске было основано первое русское поселение, известное как Павловская гавань. Почти век полуостров принадлежал Российской империи. Рассказываем, почему его решили продать и кто кого «надул» этой сделкой.
Шляпа из березы и стрелы
Летом 1648 г. моряк и торговец пушниной, русский путешественник Семен Дежнев открыл самый восточный мыс России (назван в его честь). Некоторые исследователи считают, что казак Дежнев тогда добрался и до Аляски. Впрочем, достоверных свидетельств этому нет.
Согласно документам, первыми из европейцев на побережье Аляски оказались моряки «Святого Гавриила». Под руководством подштурмана Ивана Федорова и геодезиста Михаила Гвоздева они прибыли в район мыса, который сейчас носит имя Принца Уэльского (первоначально он был назван в честь первооткрывателя Гвоздева), в августе 1732 г. Участники русской экспедиции не смогли исследовать территорию, но поговорили с местными жителями. «Пригреб чюкча в малой лодке… чюкча сказывал через толмача и сказывал о большой земле и на оной живут наши же чюкчи и лес на оной земле сказывал так же из ели, а про зверей сказывал, что имеются олени, куница и лисицы и бобры», – описывал разговор геодезист Гвоздев в рапорте «высокоблагородному господину флота капитану» Мартыну Шпанбергу.
В июле 1741 г. на полуостров отправили экспедицию Витуса Беринга и капитана Алексея Чирикова. Первым налаживать контакт с аборигенами поплыл «флоцкий мастер Аврам Дементьев з 10 человеками служителей вооруженных». Им приказали «являть к ним приятность и дарить подарками небольшими». В качестве подарков выдали медный и железный котлы, три коробки табака, шелк и кожаные кошельки. Первые посланцы и направленная за ними поисковая команда пропали.
Встреча с местным населением произошла только в сентябре 1741 г. Прием оказался холодным. Россиянам вручили весьма скромные дары: шляпы из березы, четыре стрелы и небольшой минерал.
Первые войны: затмение и разгром столицы
В августе 1784 г. на американский континент прибыл русский купец Григорий Шелихов, который затеял экспедицию, чтобы оправиться от смерти любимой супруги. Вместе с ним высадились еще 192 моряка. На острове Кадьяк возле южного побережья Аляски они основали первое русское поселение. Позже его называли Павловской крепостью или Павловской гаванью. Шелихов рапортовал в Санкт-Петербург, что активнее всего занимался «оставлением наших знаков во отвращение мысливших на сию часть земли других наций».
Аборигены из племени кониага (коняги) восприняли прибытие чужеземцев, совпавшее с солнечным затмением, как недобрый знак и атаковали лагерь русских. Наладить отношения они смогли только через несколько лет. Благодаря русским морякам эскимосы занялись разведением свеклы, репы, картошки и освоили некоторые ремесла.
В 1794 г. до Кадьяка добрались восемь монахов из Валаамского монастыря, в числе которых были Иоасаф (Болотов) и Ювеналий (Говорухин). Они находились в ведении епископа Иркутского Вениамина (Багрянского), крестили алеутов и возвели первый православный храм. Вскоре главный русификатор Аляски Григорий Шелихов скончался.
В 1799 г. император Павел I передал исключительное право на промысел пушного зверя, торговлю и мореходство в северной части Тихого океана вновь созданной Российско-американской компании. Вплоть до 1818 г. ей руководил купец и помощник Шелихова Александр Баранов. Он честно пытался расширить заокеанские владения государства и нарастить объемы торговли пушниной. Но это оказалось непростой задачей: не хватало людей.
Судя по словам бергмейстера Фуругельма, на Аляске понимали, что «колонизация посредством эмиграции невозможна и не состоится». Вербовщики компании набирали людей в городах и острогах Сибири. Порой они просто подпаивали сибиряков и грузили на корабли против их воли. Добровольцы почти не встречались: на полуострове работы оплачивались не деньгами, а марками магазинов Российско-американской компании (принцип фишек в казино), да и кормили плохо. Проблемы с продовольствием так измотали Баранова, что он основал поселение в Калифорнии специально для поставки продуктов – Российская империя оказалась слишком далекой от Аляски.
В итоге форт Якутат и крепость Святого Михаила возвели силами всего 200-500 россиян. Так возникла первая русская столица Ситка. Помимо россиян в ней жили около восьми тысяч алеутов.
В 1802-1805 гг. между русскими и тлинкитами (колошами) начался военный конфликт за контроль над островом Ситка (ныне – Баранова) и территорией от залива Якутат до мыса острова Принца Уэльского. Он вошел в историю как Русско-тлинкитская война или Тлинкитское восстание. Из-за небольшой численности колонисты проиграли: форт Якутат и Ситка оказались разрушенными. Но полуостров они не покинули и в 1808 г. отстроили разоренный город. Его переименовали в Ново-Архангельск. Сейчас он снова называется Ситка, но все еще остается столицей Аляски.
Виски и оружие в руках американцев
Российский император Александр I сделал выводы из конфликтов с местными и разрешил присоединять территории, только если они «никакими другими народами не были заняты и не вступили в их зависимость». За несколько лет границы Русской Аляски расширили до 51-го градуса северной широты. 4 сентября 1821 г. Александр I официально признал эти территории российской землей. Но регион начал привлекать и другие империи.
В 1824 г. Российская империя заключила договор с Соединенными Штатами, позволивший американским судам торговать в Русской Аляске. И те, и другие не хотели пускать в регион общего противника – Британию. Впрочем, американцы продавали местным не только продукты, но и алкоголь с оружием. Из-за алкоголизма, вооруженных конфликтов и новых инфекций численность алеутов сократилась в 10 раз – примерно с 20 000 до 2300 в 1834 г.
Первые ресурсы: золото и пушнина
Почти за 30 лет работы купца Баранова Российско-американская компания продала аляскинского меха на 16 млн руб. Регион славился шкурками соболей, лисиц, бобров и каланов. Но постепенно меховой ресурс начал истощаться.
Русские также искали ископаемые. Золото на Аляске впервые обнаружил горный инженер Российско-американской компании Петр Дорошин. Он занимался поисками россыпного золота на полуострове Кенай с апреля по сентябрь 1848 г. Вместе с инженером работали еще шесть россиян, четыре тлинкита и два креола (так называли выходцев из смешанных семей). По разным источникам, они намыли от пары унций до тройского фунта золота – немногим меньше 400 граммов. Все находки Петр Дорошин продемонстрировал новому руководителю Российско-американской компании Михаилу Тебенькову. В России новости посчитали недобрыми: на полуострове слишком мало людей, чтобы защититься в случае золотой лихорадки. Разработка месторождений своими силами тоже казалась невозможной.
Впервые о продаже Аляски заговорил генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский, еще накануне провальной Крымской войны 1853-1856 гг. Он считал, что Соединенные Штаты рано или поздно подчинят весь континент – из-за удаленности Российская империя не сможет защититься и потеряет свои заокеанские владения. Губернатор предложил не цепляться за североамериканские территории и как можно раньше продать их по выгодным ценам.
Предпосылки сделки: Крымская война и Приамурье
Во время Крымской войны российское правительство опасалось, что английский флот атакует российские владения на Аляске. Война на два фронта могла оказаться губительной. Чтобы предотвратить потери, в марте 1854 г. российский поверенный в делах в Вашингтоне Эдуард Стекль предложил американцам заключить фиктивный договор о покупке Аляски.
Соединенные Штаты поддержали. 19 (31) мая 1854. в Сан-Франциско Российско-американская компания передала Американо-российской компании все владения и имущество сроком на три года (за $7,6 млн). Фактически Российская империя продолжила управлять своими территориями, но англичане потеряли формальный повод для атаки. По мнению исследователей, именно из-за этой сделки возникла легенда, что полуостров не купили, а арендовали.
На момент фиктивной продажи на Аляске, по разным подсчетам, проживало 600-800 россиян, 1900 креолов, 5000 алеутов и 40 000 тлинкитов. Последние не признавали себя подданными России.
После проигрыша в Крымской войне глава морского министерства и младший брат императора Александра II Константин Николаевич снова заговорил, что заокеанские владения пора продавать американцам. На этот раз всерьез. Зимой 1857 г. он написал министру иностранных дел Александру Горчакову: «Не следует себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь постоянно к округлению своих владений и желая господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут помянутые колонии… Между тем эти колонии приносят нам весьма мало пользы».
Великого князя поддержал министр финансов Михаил Рейтерн. Он считал, что вырученные от продажи деньги помогут сохранить Приамурье, которое только что перешло России по результатам Айгунского договора 1858 г.
Под их давлением император Александр II начал совещания с министром иностранных дел Горчаковым и адмиралом, одним из руководителей Российско-американской компании Фердинандом Врангелем (в честь него назван остров Врангеля). Единого мнения они не высказали, но подсчитали стоимость колоний – от 7,5 до 20 млн руб. серебром.
В начале 1859 г. российского поверенного в Вашингтоне Эдуарда Стекля попросили выяснить, что думают о покупке Аляски высшие чиновники Соединенных Штатов. После совещаний они назвали свой ценник – $5 млн (менее 10 млн руб. золотом).
Получив предложение, 16 (28) декабря 1866 г. на специальном совещании с императором российское правительство решило продать Аляску Соединенным Штатам. Сторонник сделки и американский сенатор от Массачусетса Чарльз Самнер говорил, что она принесет его стране не только новые территории в Тихоокеанском регионе, но и скрепит отношения с Россией и республиканские идеи: «Еще один монарх покинет континент».
Переговоры: взятки и речи на три часа
Во время переговоров с госсекретарем Уильямом Генри Сьюардом Стекль совершил небольшой подвиг: сумма сделки выросла с $5 млн до $7,2 млн. 18 (30) марта 1867 г. в Вашингтоне в госдепе стороны подписали договор, согласно которому русские колонии площадью 1,5 млн кв. км перешли Североамериканским Соединенным Штатам. Согласно статье II исключением стали храмы, воздвигнутые на этой территории: они оставались собственностью Православной церкви.
После подписания американцы направили контракт на согласование в комитет по иностранным делам, где его почти завернули. Комитетчики не верили, что сенаторы за него проголосуют, и шутили, что американцы купят Аляску, только если «госсекретаря заставят там жить, а русское правительство – его там содержать». Они проголосовали за документ только под давлением председателя комитета Чарльза Самнера и экспертов Смитсоновского института.
8 апреля 1867 г. договор передали на утверждение в Сенат. Представитель Массачусетса Чарльз Самнер три часа рассказывал коллегам, зачем американцам нужна Русская Аляска. В итоге в Сенате договор ратифицировали 37 голосами. Против выступили только двое парламентариев – Уильям Фессенден из Мэна и Джастин Моррил из Вермонта.
Помня про споры и неприятные шутки в Сенате, российские дипломаты решили, что договор завернут в палате представителей. В конце весны 1867 г. российский поверенный в делах в Вашингтоне Стекль получил разрешение на траты, которые помогут его прохождению. По расчетам исследователей, «негласные расходы» на взятки и лоббистов составили около $165 000. В итоге 14 июля 1868 г. палата представителей 113 голосами против 43 выделила необходимые средства для покупки Аляски.
3 (15) мая 1867 г. Александр II ратифицировал контракт. В августе 1868 г. Эдуард Стекль получил в казначействе Североамериканских Соединенных Штатов чек на $7,2 млн. Затем он перевел эти деньги на счет российского правительства в «Братья Бэрингс и Ко». Почти все деньги потратили на железные дороги.
Историк Александр Петров нашел документ, составленный в российском министерстве финансов в 1868 г.: «За уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов 11 362 481 р. 94. Из числа 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др. 10 972 238 р. 4 к. Остальные же 390 243 руб. 90 к. поступили наличными деньгами». За старания Стекль получил в Санкт-Петербурге в 25000 руб. – примерно пять годовых окладов русского посла. Некоторые акционеры Российско-американской компании также получили компенсации.
Цена Аляски: слезы и убытки
Российские территории торжественно передали Соединенным Штатам 6 (18) октября 1867 г. в Ново-Архангельске. Простые подданные неохотно прощались с Аляской. «Санкт-Петербургские ведомости» в день официальной церемонии писали, что российский флаг «не хотел спускаться» и его отвязал влезший на флагшток матрос.
Вскоре появились и легенды о низкой стоимости сделки. В 1898 г. министр иностранных дел Российской империи граф Михаил Муравьев в секретной инструкции новому послу в Соединенных Штатах Артуру Кассини написал, что «уступка нами Аляски в 1867 г. за ничтожное вознаграждение свидетельствует о том, как доброжелательно относились мы к усилению могущества Соединенных Штатов на материке в противовес стремлениям Великобритании».
На самом деле цена казалась вполне рыночной по тем временам. Для сравнения: 30 апреля 1803 г. в Париже Соединенные Штаты выкупили территории Французской Республики Луизианы за $15 млн (с учетом процентов $27,3 млн). Сейчас ее территории делят 15 штатов. В 1836 г. Республика Техас провозгласила свою независимость от Мексики. В 1845 г. она вошла в состав Соединенных Штатов с условием, что они выплатят ее внешний долг. В момент присоединения он составлял $9,9 млн. В итоге кредиторам выплатили $7,75 млн. Выходит, что Техас стоил примерно столько же, сколько и Аляска.
Недавно исследователь из Айовы Дэвид Баркер проанализировал траты и доходы Аляски за 1867–2007 гг. и решил, что за штат следовало заплатить гораздо меньше, чем $7,2 млн золотом. По его версии, Россия сама должна была доплатить американцам. В течение 140 лет после сделки Аляска принесла новым владельцам потери в размере $13,4 млн (при перерасчете на цены 1867 г.). Расходы на освоение территории регулярно превышали доходы. Прибыльным штат оказался только в 1976-1984 гг., пока росли цены на нефть.