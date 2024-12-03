Fox News: Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США 51-м штатом

По данным источников, все началось с того, что будущий американский лидер возмутился отношением Канады к США. По его словам, Америка пострадала из-за большого объема наркотиков и мигрантов, нелегально пересекающих границу Канады при попустительстве властей. Затем Трамп упомянул дефицит торгового баланса двух государств, достигший, по его подсчетам, $100 млрд. После этого будущий глава США, пока еще не вступивший в должность, пообещал коллеге, что если Канада не сможет в ближайшее время решить свои проблемы, то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%.