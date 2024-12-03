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Fox News: Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США 51-м штатом

Ведомости

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два источника, присутствовавших при разговоре.

«Трамп считает, что из-за проблем с торговыми и миграционными потоками Канады, а также неспособности справиться с ними страдает и США, поэтому политик в шутку предложил Трюдо сделать страну 51-м американским штатом, а премьер-министру стать его губернатором», – информирует телеканал.

По данным источников, все началось с того, что будущий американский лидер возмутился отношением Канады к США. По его словам, Америка пострадала из-за большого объема наркотиков и мигрантов, нелегально пересекающих границу Канады при попустительстве властей. Затем Трамп упомянул дефицит торгового баланса двух государств, достигший, по его подсчетам, $100 млрд. После этого будущий глава США, пока еще не вступивший в должность, пообещал коллеге, что если Канада не сможет в ближайшее время решить свои проблемы, то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%.

В ответ Трюдо отметил невозможность введения подобных пошлин, поскольку это может полностью разрушить экономику страны. Будущий американский лидер на это заявил, что при таком раскладе Канада фактически не способна выжить без «обдирания» Штатов на $100 млрд, после чего и последовала подобная шутка.

19 ноября «Ведомости» писали о сообщении Канады поддержать действующего президента США Джо Байдена, полномочия которого истекают 20 января, в решении по Украине. Байден одобрил нанесение ударов Киевом американским дальнобойным оружием вглубь территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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