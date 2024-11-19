Канада поддержала решение США разрешить Киеву наносить удары вглубь России

В ночь на 19 ноября ВСУ выпустили шесть снарядов ATACMS по объекту в Брянской области, что стало первым применением ракет западного производства на территории России, не считая новых регионов и Крыма, сообщило Министерство обороны РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ночные удары по Брянской области с применением американских дальнобойных ракет являются сигналом о стремлении США к эскалации конфликта на Украине.