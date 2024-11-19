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Канада поддержала решение США разрешить Киеву наносить удары вглубь России

Ведомости

Канада поддерживает решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России, заявил министр обороны страны Билл Блэр. Его комментарий опубликовал телеканал CBC.

«Канада поддерживает разрешение, которое США предоставили Украине по использованию этих дальнобойных ракет», – сказал Блэр (цитата по «РИА Новости»).

17 ноября The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден позволил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 19 ноября помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил эту информацию порталу O Globo. За день до этого представитель госдепа США не стал подтверждать этот факт.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Байдена, заявил, что покидающий свой пост президент США подталкивает мир к глобальной катастрофе.

В ночь на 19 ноября ВСУ выпустили шесть снарядов ATACMS по объекту в Брянской области, что стало первым применением ракет западного производства на территории России, не считая новых регионов и Крыма, сообщило Министерство обороны РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ночные удары по Брянской области с применением американских дальнобойных ракет являются сигналом о стремлении США к эскалации конфликта на Украине.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, в случае возникновения конфликта государственная политика призвана не допустить эскалации военных действий и прекратить их на условиях, выгодных для Москвы. Также подчеркивается, что ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания и его применение является крайней и вынужденной мерой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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