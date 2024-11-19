Канада поддержала решение США разрешить Киеву наносить удары вглубь России
Канада поддерживает решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России, заявил министр обороны страны Билл Блэр. Его комментарий опубликовал телеканал CBC.
«Канада поддерживает разрешение, которое США предоставили Украине по использованию этих дальнобойных ракет», – сказал Блэр (цитата по «РИА Новости»).
17 ноября The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден позволил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 19 ноября помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил эту информацию порталу O Globo. За день до этого представитель госдепа США не стал подтверждать этот факт.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Байдена, заявил, что покидающий свой пост президент США подталкивает мир к глобальной катастрофе.
В ночь на 19 ноября ВСУ выпустили шесть снарядов ATACMS по объекту в Брянской области, что стало первым применением ракет западного производства на территории России, не считая новых регионов и Крыма, сообщило Министерство обороны РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ночные удары по Брянской области с применением американских дальнобойных ракет являются сигналом о стремлении США к эскалации конфликта на Украине.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, в случае возникновения конфликта государственная политика призвана не допустить эскалации военных действий и прекратить их на условиях, выгодных для Москвы. Также подчеркивается, что ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания и его применение является крайней и вынужденной мерой.