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Министр иностранных дел Венгрии: решения Байдена приведут к мировой катастрофе

Ведомости

Покидающий свой пост президент США Джо Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на решение Вашингтона о нанесении ударов американским оружием с территории Украины вглубь России.

«Нам предстоят самые опасные два месяца за последние десятилетия. В США действующий президент принимает решения, которые приведут к глобальной катастрофе», – написал глава МИДа на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто полагает, что с победой на президентских выборах США Дональда Трампа «у Европы появится огромный шанс восстановить мир на континенте». А применение дальнобойного оружия может послужить началом мировой войны, заявил Сийярто.

17 ноября «Ведомости» писали о решении Байдена разрешить использование Украиной поставленных ей дальнобойных американских баллистических ракет «земля – земля» ATACMS для ударов вглубь российских территорий. 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение американской администрации безрассудным и опасным. Он напомнил, что Владимир Путин ранее уже высказывался об этом вопросе. 12 сентября президент России отмечал, что если решение о ракетах большой дальности будет принято, это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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