Министр иностранных дел Венгрии: решения Байдена приведут к мировой катастрофе

17 ноября «Ведомости» писали о решении Байдена разрешить использование Украиной поставленных ей дальнобойных американских баллистических ракет «земля – земля» ATACMS для ударов вглубь российских территорий. 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение американской администрации безрассудным и опасным. Он напомнил, что Владимир Путин ранее уже высказывался об этом вопросе. 12 сентября президент России отмечал, что если решение о ракетах большой дальности будет принято, это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.