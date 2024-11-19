Министр иностранных дел Венгрии: решения Байдена приведут к мировой катастрофе
Покидающий свой пост президент США Джо Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на решение Вашингтона о нанесении ударов американским оружием с территории Украины вглубь России.
«Нам предстоят самые опасные два месяца за последние десятилетия. В США действующий президент принимает решения, которые приведут к глобальной катастрофе», – написал глава МИДа на своей странице в Facebook
17 ноября «Ведомости» писали о решении Байдена разрешить использование Украиной поставленных ей дальнобойных американских баллистических ракет «земля – земля» ATACMS для ударов вглубь российских территорий. 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение американской администрации безрассудным и опасным. Он напомнил, что Владимир Путин ранее уже высказывался об этом вопросе. 12 сентября президент России отмечал, что если решение о ракетах большой дальности будет принято, это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.