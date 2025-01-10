Зачем Трампу Гренландия и как он сможет ее получить

Зачем Трампу Гренландия и как он сможет ее получитьЕго заявления об острове уже не воспринимаются как шутка
США могут ввести тарифы в отношении Дании, если та откажется уступить Гренландию. Об этом во время своей последней пресс-конференции 7 января заявил избранный президент США Дональд Трамп. Журналисты газеты The New York Times (NYT) предположили, что упомянутые политиком ограничения могут навредить не только Дании, которая сохраняет контроль над Гренландией, но и американским потребителям. Они подчеркнули, что, хоть страна не самый большой торговый партнер США, товары оттуда пользуются спросом.
По данным Бюро переписи населения США, Дания занимает 37-е место в списке торговых партнеров США. Согласно журналу Barrons, за 12 месяцев с ноября 2023 г. товарооборот двух стран составил $9,8 млрд. Среди наиболее популярных у американцев датских товаров NYT назвала фармацевтику, включая инсулин, разного вида вакцины и антибиотики, а также медицинские инструменты и конструкторы Lego.
При этом в Дании пока не спешат сдаваться Трампу. После очередных претензий последнего по поводу северного острова, а также визита туда его сына Дональда Трампа-младшего в интервью для канала TV2 премьер-министр Дании Метте Фредериксен заметила, что только жители Гренландии могут решать ее будущее. Она также подчеркнула, что глава гренландского правительства и лидер партии, выступающей за независимость Гренландии, Муте Эгеде показал, что сами жители острова не рассматривают возможность его покупки другой страной.
По договору 2009 г. Гренландия может объявить независимость от Копенгагена только в случае, если жители острова проголосуют за это на референдуме. О возможности его проведения в 2025 г. 4 января намекнул сам Эгеде: «Наше сотрудничество с другими странами и наши торговые отношения не должны выстраиваться при посредничестве Дании <...> работа над созданием условий для Гренландии как независимого государства уже началась».
Социологии о желании или нежелании гренландцев стать частью США пока нет. Но значительная часть населения острова выступает за его независимость от Дании.
Не в последнюю очередь такие настроения были вызваны скандалом вокруг принудительной стерилизации гренландских женщин. В октябре 2023 г. 67 женщин заявили, что в возрасте 12 лет датские доктора установили им без их согласия внутриматочные контрацептивы в 60–90-х гг. XX в., сейчас их число выросло до 143. Тогда же датские и гренландские власти начали специальное расследование, результаты которого должны быть представлены в мае 2025 г.
Заявления Трампа – инструмент давления не только на Данию, но и на других партнеров, говорит ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Избранный президент всеми способами показывает союзникам и противникам намерение вести жесткую внешнюю политику. Его цель – усилить переговорные позиции США по многим вопросам, начиная от пересмотра торговых сделок, заканчивая требованиями к союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону.
«Это риторика в стиле «Америка прежде всего». Кто не согласен – подвергнется серьезному давлению», – уточнил эксперт. Он также подчеркнул необходимость рассматривать эти заявления Трампа в контексте долгосрочного американо-китайского соперничества, в ходе которого Арктика будет одним из основных полей битвы. Но на практике присоединение Гренландии кажется маловероятным, в первую очередь из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу внутри республиканской партии и сложности процесса одобрения таких сделок в конгрессе, подчеркнул Сокольщик.
Согласно газете The Hill, некоторые республиканцы в сенате и палате представителей, включая высокопоставленных конгрессменов, не готовы поддержать инициативы Трампа по приобретению новых территорий. Любая сделка с другим государством для успешного осуществления должна быть ратифицирована сенатом. Для этого нужно 67 голосов, а у республиканцев в новом созыве – 53.
Включение Гренландии в состав США обеспечивает полный контроль над северной Атлантикой и придаст веса заявке США на арктическую державу, конкурирующую с Россией, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. «По мере глобального потепления и таяния арктических ледников там были открыты природные ресурсы: нефть и минералы. Этим и можно объяснить стремление Трампа получить Гренландию», – сказал он.
Но есть факторы, минимизирующие перспективы продажи Гренландии, включая сложность процесса приобретения и нежелание нынешних гренландского и датского правительств идти на такие переговоры. Кочегуров также предположил, что реальная цель Трампа – оказать давление на европейцев с целью получения уступок в вопросах торговли и трат на оборону.