Зачем Трампу Гренландия и как он сможет ее получить

При этом в Дании пока не спешат сдаваться Трампу. После очередных претензий последнего по поводу северного острова, а также визита туда его сына Дональда Трампа-младшего в интервью для канала TV2 премьер-министр Дании Метте Фредериксен заметила, что только жители Гренландии могут решать ее будущее. Она также подчеркнула, что глава гренландского правительства и лидер партии, выступающей за независимость Гренландии, Муте Эгеде показал, что сами жители острова не рассматривают возможность его покупки другой страной.