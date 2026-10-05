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Маск переименует SpaceXAI в SpaceXSI

Ксения Наумчик
Ciaran McCrickard / World Economic Forum
Ciaran McCrickard / World Economic Forum

Американская компания SpaceX переименует ИИ-подразделение SpaceXAI в SpaceXSI. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в соцсети X.

Отвечая на вопрос о новом названии, Маск подтвердил планы. При этом сроки переименования он не уточнил.

Позднее предприниматель добавил: «Больше никакого AI. SI. Так лучше». Аббревиатура SI расшифровывается как Super Intelligence («суперинтеллект»).

В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в исполнительной ветви власти термин «искусственный интеллект» (AI) заменяется на «суперинтеллект» (SI). 4 октября Маск призвал называть искусственный интеллект суперинтеллектом.

3 октября газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом создал рабочую группу, которую возглавит директор Национальной разведки Джей Клейтон. Она должна в течение 120 дней оценить риски и возможности ИИ и представить рекомендации о роли федерального правительства в надзоре за этой технологией.

На следующий день американский лидер объявил о формировании рабочей группы «Силы суперинтеллекта» (SIF). По его словам, это решение принято после исторического соглашения в Белом доме по «суперинтеллекту», в рамках которого собрались самые важные технологические компании мира. Новая структура займется координацией усилий федерального правительства, чтобы обеспечить сохранение лидерства Америки в области «суперинтеллекта». Возглавят структуру Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра войны по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл, а также директор Управления кадровой службы правительства США Скотт Купор.

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