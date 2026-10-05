Маск переименует SpaceXAI в SpaceXSI
Американская компания SpaceX переименует ИИ-подразделение SpaceXAI в SpaceXSI. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в соцсети X.
Отвечая на вопрос о новом названии, Маск подтвердил планы. При этом сроки переименования он не уточнил.
Позднее предприниматель добавил: «Больше никакого AI. SI. Так лучше». Аббревиатура SI расшифровывается как Super Intelligence («суперинтеллект»).
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в исполнительной ветви власти термин «искусственный интеллект» (AI) заменяется на «суперинтеллект» (SI). 4 октября Маск призвал называть искусственный интеллект суперинтеллектом.
3 октября газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом создал рабочую группу, которую возглавит директор Национальной разведки Джей Клейтон. Она должна в течение 120 дней оценить риски и возможности ИИ и представить рекомендации о роли федерального правительства в надзоре за этой технологией.
На следующий день американский лидер объявил о формировании рабочей группы «Силы суперинтеллекта» (SIF). По его словам, это решение принято после исторического соглашения в Белом доме по «суперинтеллекту», в рамках которого собрались самые важные технологические компании мира. Новая структура займется координацией усилий федерального правительства, чтобы обеспечить сохранение лидерства Америки в области «суперинтеллекта». Возглавят структуру Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра войны по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл, а также директор Управления кадровой службы правительства США Скотт Купор.